Orosz felirat került az etei katonai sírra

Névtábla kerül az eddig ismeretlennek gondolt sírra. Felvételünkön Békási Imre és Ogoljuk Andrej. „Nem ellensége hazánknak az az egykori orosz katona már, aki hazánk földjében nyugszik, hanem bölcsesség. Bölcsessége azon nemzetnek, kinek földje álmát rejti. Egyben feladata annak a nemzetnek a gondoskodás, hogy joggal remélhesse, az ő szeretteit is gondozzá más, idegen hatalmak" – fogalmazott Bé ási Imre amatőr sírgondozó, aki ismét egy orosz család segítségére volt.

– Natalya Bogacheva és Anna Svetlana Moszkvából érkezett Etére, hogy régóta keresett nagybátyjuk, Leonyid Markovic emlé előtt tisztelegjenek. Ogoljuk Andrej barátom levéltári kutatásai alapján sikerült pontosítani, hogy Leonyid 1944. -én Ete térségében esett el nagyon fiatalon, 21 éves korában – idézte fel Bé ási Imre, aki tevékenységéért átvehette korábban szerkesztőségünk „Az év embere" díját, de ő lett tavaly Komárom-Esztergomban az év önkéntese is. „A rideg szürke etei temetőben jelenleg ő az egyedüli, aki nevesítve lett a száz örüli szovjet elesett katona özül. Andrej és én segítettünk felszerelni az emléktáblát, így a családtagok már megnyugodva térhetnek haza a messzeségbe, hiszen sikerült szívszorító üldetésü : a nagybátyjuk emlé előtt tisztelegtek. Számomra ismét tanulságos és tanító jellegű volt a kegyeleti tevékenységben részt venni, hiszen a fiatalabb generáció felé egy üzenet, hogy apáink, nagyapáink emlé ét akkor ápolhatjuk szívből, ha az itteni katonákról is gondoskodunk" – tette hozzá Bé ási Imre.



Imre egyébként tavaly szeptemberben is segített egy orosz hölgynek megtalálni a dédapját, aki még a második világháborúban vesztette életét ép határában. Akkor is emléktáblát helyeztek el a síron Ogoljuk Andrejjel.