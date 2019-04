Népviseletben mentek a rédei iskolába

Négy évvel ezelőtt, 2015-ben egy új kezdeményezés indult a sok világnap között. Április 24-én arra kérték – már ötödik alkalommal – a csatlakozó magánszemélyeket és intézményeket, hogy mutassák meg, hazánkban milyen gyönyörű népviseletek vannak.A Rédei Móra Ferenc Általános Iskolában is csatlakoztak ehhez a felhíváshoz. A diákok közül mintegy harmincan, míg a pedagógusok közül nyolcan öltöztek tegnap reggel szoknyába vagy éppen fekete nadrágba és ingbe.– Régebben láttam a Facebookon ezt a felhívást, illetve azt, hogy iskolákban, óvodákban beöltöznek – idézte fel Baracs Zsoltné Szilvia tanító, néptáncpedagógus, aki ezután megkérte a tánccsoport tagjait, hogy lehetőség szerint szerdán népviseletben menjenek iskolába a gyerekek és a csoportban lévő pedagógusok.– Ezen a napon a többi gyermek is látja, hogy nem ciki a népviselet. Gergő fiamat arra kértem, hogy az óvodába beöltözve menjen, Borbála lányomnak én segítettem. Az iskolában a gyerekek kismagyarországi, míg én felcsíki erdélyi magyar népviseletben voltam – folytatta Baracs Zsoltné.– Remélem, majd mások is kedvet kapnak jövőre. Volt olyan kisfiú, aki megkérdezte, hogy vehet-e fel fehér inget és fekete nadrágot szerdára, függetlenül attól, hogy nem néptáncos. Szerencsére nem kellett senkinek sem könyörögni, hogy öltözzön be – tájékoztatott Szilvia, aki 25 éve tanít néptáncot Rédén. Hozzátette: jövőre is csatlakozni szeretnének a világnaphoz, akár kiegészítve az ideit táncházzal, zenekarral.