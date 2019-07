Nem szeretik a a meglepetéseket

Topolcsik Melinda 2017-ben került a Bridgestone élére.

A gumiabroncs ipar a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata: amely a GDP 1,5 százalékát állítja elő és közvetlenül mintegy hatezer embert foglalkoztat. 1200-at Tatabányán.– Nincsenek véletlenek. Egyrészt Tatabányán üzemi tanáccsal dolgozunk, akikkel nagyon szoros a kapcsolat és folyamatos az egyeztetés, s mindez igaz a dolgozókra is. Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll. Nem szeretjük a meglepetéseket, ezért elébe megyünk a dolgoknak. Így már 2017-ben bevezetett bérezési és előmeneteli rendszerrel „elvégeztük a házi feladatot", most pedig úgy tűnik, hogy erre kaptunk egy jó érdemjegyet is a dolgozóktól. Ugyanebben az évben az ő kérésükre, a bevonásukkal új munkarendet alakítottunk ki. Ennek lényege az, hogy 6 havi munkaidőkeretben, 12 órás munkarendben, 3 nap munka után 3 szabadnapot kapnak a munkatársak. Harmadrészt a túlóratörvény változtatása után rögtön jeleztük, nem tervezünk változtatni a túlórák elszámolásának rendszerén. Tudta mindenki, hogy addig is volt túlóra helyettesítés céljából és a jövőben is lesz, viszont a keretet nem használjuk ki és a korábban megszokott rend szerint ki is fizetjük azokat.– Havonta tartunk fórumot minden műszakban, ahol én is kiállok a dolgozók elé és várom a kérdéseket. Vagy ők, vagy az üzemi tanács biztosan felhozza, amire kíváncsiak. Hiszek ennek a létjogosultságában, hiszen ha van megfelelő kommunikáció a vezetés és a dolgozók között, akkor nem kell más módon keresniük a figyelmet.Emberi kézre mindig szükség van– A Bridgestone Tatabánya működésének elmúlt tíz éve a folyamatos fejlesztésekről és a bővülésről szólt. Vállalatunk eddig összesen mintegy 400 millió eurót fordított a gyár két üzemének felépítésére és gyártási technológiájának fejlesztésére. Ebben a gyáregységünkben az Examation mesterséges intelligencia alapú, nagy termelékenységű gyártástechológiája található. Ez kiküszöböli az operátorok egyéni képességeiből adódó eltéréseket, ezáltal 15 százalékkal egyenletesebb, egységesebb minőséget biztosít. A Japánon kívüli gyárak közül a mi tatabányai üzemünk az egyetlen, ahol ezt a fejlett technológiát használják. De a világon elsőként az itteni gyárba építettek be egy új típusú mixert, amely jobb, egyenletesebb minőségű gumi alapanyagot állít elő. Ugyancsak egyedülállónak számít a vulkanizálásra váró abroncsok szállítását és tárolását végző teljesen automatizált raktár. A fejlesztések viszont nem érnek véget, idén adjuk át új, 9,2 milliárd forintos tízezer négyzetméteres raktárunkat is, amellyel 600 ezer abroncsra nő a teljes raktárkapacitásunk.– Emberi kézre mindig szükség van. Már eleve kevesebb embert vettünk és veszünk fel, nem bocsátunk el senkit, mert új technológiával dolgozunk. Viszont aki idekerül, magasabban kvalifikált, s sokkal átfogóbb tudással rendelkezik, de persze fél-egy év év, amire „bridgestoneositjuk", vagyis elvégzi a tréningeket. A kezdetekben 200-an dolgoztak nálunk, ez mára több mint 1200.Közvetlen beszállító– Tatabánya 2018-ig csak a másodlagos, vagyis az „abroncscsere piacra" gyártott, most már azonban piacvezető autógyárak közvetlen gyári beszállítók is vagyunk. Az a célunk, hogy 2020-ra ezek a gyári beszállítások lefedjék kapacitásunk 40 százalékát, s hogy a tatabányai gyár az Európa és Közép-kelet Afrika régióban a harmadik legbefolyásosabb legyen Spanyolország és Lengyelország mögött.– A vállalatunk beszállítói hálózatát mintegy 750, döntő részben magyar kis- és középvállalat alkotja, amelyektől a cégünk tavaly 4,6 milliárd forint értékben vásárolt árukat és szolgáltatásokat. Külön kiemelném a szállítói körünket, ami az elmúlt években fokozatosan a helyi KKV-k felé tolódott el. Ennek oka, hogy a beszállítók sokszor rugalmasabban és gyorsabban képesek reagálni az igényeinkre, amivel nagymértékben segítenek minket a munkában és céljaink elérésében.Jelen akarnak lenni a térségben–Mivel családbarát munkahelyként tekintünk magunkra, mind a dolgozóinkat, mind a környéken élőket igyekszünk az egészséges életmódra és az egészségük megőrzésére ösztönözni. A „behozott" egészség is fontos. A Movember-kampány sikere felülmúlta a várakozásunkat, ugyanis az eredetileg tervezett kettő helyett 11 időpontban kellett szűrővizsgálatot tartani, mert 1.100 férfidolgozónk közül 350-en regisztráltak az ingyenes vizsgálatra. Idén pedig a hölgyeket is szeretnénk megszólítani októberben, s természetesen ezt is folytatnánk. Továbbá a társadalmi felelősségvállalás jegyében odaállunk támogatunk sporteseményeket, fesztiválokat, koncerteket anyagiakkal, de tavaly önkéntes tűzoltó egyesületeket és nagycsaládokat pedig gumiabroncsokkal segítettünk. Jelen akarunk lenni, és jelen is vagyunk a térségben.– Az általános szabály, hogy bármilyen kisebbséget is képvisel az ember, előbb-utóbb valamiféle ellenállásba ütközik. Ez nem csak az üzleti élet sajátossága, de igaz az élet más területeire is, egyszerűen csak azért, mert az emberi természet már csak ilyen. Mindig a tudásom és készségeim alapján kerültem oda, ahol vagyok, és soha nem nézték, hogy nő vagyok vagy férfi és én isis úgy ítélem meg a kollégáimat, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, hogy mit tudnak, milyen képességeik vannak. A nagyvállalatokon belül szerencsére ma már az a helyzet, hogy minél magasabb beosztásba kerül valaki, annál inkább tekintenek a diverzitásra erősségként. Mindig nagyon érdekelt a gyártás, az ipari környezet. Már gyerekkorom óta foglalkoztatott a gondolat, hogy képesek vagyunk létrehozni valamit, egy kézzelfogható terméket, ami hasznos és a társadalom szolgálatába állítható. Az autóipar pont olyan iparág, ahol hasznos termékek készülnek.