Nem csak mindennapi hős, a szerencse fia is a komáromi tűzoltó

A műsor alatti feszültséget és adrenalint nem lehet összehasonlítani egy éles bevetéssel

Maszlavér Jácint Béla tűzoltó százados évek óta a komáromi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon dolgozik. Ő és nevelt fia, Szabó Barnabás augusztusban jelentkeztek a TV2 A Piramis nevű televíziós játékára, ahol végül 6,8 millió forintot nyertek.A komáromi tűzoltó arról mesélt a a Katasztrófavédelem magazinnak, hogy a vetélkedő kezdete óta rendszeres nézői a játéknak, és családja folyamatosan unszolta, hogy jelentkezzen. Egyik este már annyira erőltették, hogy a százados mérgében beküldte a nevezését, de mint mondta, nem számított rá, hogy be is fogják válogatni.A lapnak arról is mesélt, hogy a játék elején nagyon izgult, de aztán egyre jobban élvezte. Bevallása szerint nagyon hiányzik neki az a pörgés, ami a forgatás napjai alatt körbevette.-tette hozzá a tűzoltó.A tűzoltó századossal készített teljes interjútolvashatják el