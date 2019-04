Mezítláb rohantak a lángok elől: leégett egy öttagú ácsi család háza - fotók

Csütörtök reggel kigyulladt egy családi házzal egybeépített melléképület a Sóskahegy utcában. A ház lakhatatlanná vált, a tetőszerkezet leégett a tűzben. Az ácsi önkormányzati és a komáromi hivatásos tűzoltók egy pónilovat is találtak az épületben, az állat nem élte túl a tüzet.„Rosszul aludt a kislányom, többször felkelt éjjel, hogy szomjas" – emlékezett vissza Csere Anita, aki férjével és három kisgyermekével lakott a családi házban. „Azt mondom, hogy hála Istennek, hogy rosszul aludtunk. A két kutyát hajnali 4-kor kiengedtem az udvarra, s úgy hallottam, mintha esne az eső."„Kijjebb mentem – folytatta Anita a történetet –, és akkor láttam valamiféle fényt az istálló és a kazánház felől. Rögtön indultam hátra, mert az ottani épületben tartottuk a hatéves póninkat, Szandit. De amint közelebb értem, akkor láttam, hogy nagyon nagy a tűz, ezért előrerohantam, hogy a szomszédos szobából kimenekítsem a gyerekeket" – idézte fel az édesanya. „Úgy, ahogyan voltak, bugyiban, mezítláb futottak az udvarra. Közben telefonáltam, de ijedtemben a mentőket hívtam, akik továbbították a segélykérésem. A szomszédok is észlelték a tüzet, s beengedték a gyerekeket, adtak nekik ruhákat, próbálták őket nyugtatni" – folytatta Anita.A családi házban Anita, férje, Ferdinánd, egy 10, egy 9 éves kisfiú és egy 3 éves kislány élt. „Minden elázott bent. A gyerekek a nagyszülőknél vannak, nagyon megijedtek ők is. A kislány be is lázasodott, nem tudom, hogy megfázott-e, vagy a stresszről nincs jól" – mondta az ácsi asszony. Nem volt biztosításuk a házra, így nem tudja, hogy a jövőben miből építik újra otthonukat. „Már ha újra lehet építeni. A statikai vizsgálat után majd eldől" – tette hozzá Anita.Dr. Szentirmai István ácsi polgármester megkeresésünkre elmondta, az önkormányzat azonnali segélyt biztosít a családnak.Káli Sándor, a katasztrófavédelem sajtószóvivője kiemelte, az egységek az oltási munkálatok közben négy gázpalackot hoztak ki a melléképületből. Hozzátette: 2019-ben 172 lakástűz volt Komárom-Esztergom megyében.