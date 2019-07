Megújul a naszályi művelődési ház

„Rekord gyorsasággal elbírálták a a Magyar Falu program pályázatait, melyen Naszály Község Önkormányzata is sikeresen szerepelt. Mi a település által fenntartott közösségi terek felújításra kértünk támogatást. A művelődési ház belső rekonstrukciójára pontosan 19 916 909 Ft-ot nyertünk el!" – számol be örömmel lapunknak az intézmény vezetője.A naszályiak közösségi színtere 1961-ben épült, s legutóbb 2006-ban alakították át, tették rendbe. A mostani, belső felújítás során új függönyök kerülnek a nagyterem és a kistermek ablakaira, valamint a színpadi kortinát is lecserélik. Korszerűsítik a hang és fénytechnikát is, és megújul a színpad melletti öltöző, továbbá a deszkákhoz vezető lépcső. Emellett festenek, mázolnak és új berendezéseket vásárolnak. „Veszünk asztalokat, rá terítőket" – tájékoztat Tóth Anikó. „Így közel másfél évtized után látványos megújuláson esik át településünk közösségi tere" – teszi hozzá. Megtudjuk, hogy a munkálatok jövő tavasszal indulnak, és a nyár végére egy elegáns, modern, de továbbra is hagyománytisztelő művelődési ház ad teret a kultúraközvetítő programoknak, zenés-táncos rendezvényeknek, előadásoknak, a civil csoportok eseményeinek, illetve baráti társaságok, családok ünnepi összejöveteleinek.Szöllősi Zsigmondné Magdika Ásványráróról költözött Naszályra 1956-ban a férjével, aki a művelődési ház igazgatója volt. Magdika igazi lokálpatriótaként vesz rész a település életében. 1961-ben megalapította és vezetője volt az Irodalmi Színpadnak, mely országos minősítésű amatőr színjátszó csoport lett 25 taggal. Férje halála után sokáig nem volt képes belépni a művelődési házba, de 74 évesen erőt vett magán és ismét létrehozott egy közösséget: a Nosztalgia Irodalmi Klubot, melynek 15 tagja van. Magdika 88 esztendősen is aktív, szerepel, verset mond. „Örömmel értesültem róla, hogy még szebb lesz a művelődési házunk és modernebbé válik a színpada is" – nyilatkozza lapunknak. „Nekem a szívem csücske a kulturális munka, életem része a közösségi tevékenység, amit másokért csinálok. Szerintem ez egy nagyon jó település, itt mindenki tesz azért, hogy egyre szebb legyen Naszály" – teszi hozzá Magdika, a falu egyik motorja.