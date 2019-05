Közel 50 alkotással nyílt meg Sulyok Teréz festőművész kiállítása Környén - Fotók

Fotó: ​Környe Hírhozó

Sulyok Teréz festőművész majdnem félszáz olaj, akvarell, pasztell alkotásából és selyemfestményéből nyílt "Belső fény" címmel május 17-én kiállítás a környei Művelődési Házban.Amit látják, itt minden valóban a fényről szól. A külső fény visszaadásáról, és a belső fényről, amely hangulatokat, érzelmeket, emlékeket vetít ki.Intenzív, erőteljes festői világ Sulyok Terézé, amely egy intenzív karakterről árulkodik. A művész szívós kitartással épített alkotói pályája mellett annyi minden művészi tevékenység és szándék bele tud férni az életébe: kiállító művész, művészetszervező, hazai és nemzetközi művésztelepeket vezet, művésztársaságot tart össze, csoportos kiállításokat szervez, művészetpedagógiával foglalkozik.Kapcsolatot tart fenn a belső fénnyel élőkkel – fogalmazott a megnyitón Kövesdi Mónika művészettörténész, aki a technikák különbözőségét így érzékeltette: a pasztell eleve egy nagyon sajátos hordozó, amely bársonyos puhaságával álomszerű látványt közvetít, párás, látomás-szerű, elhallgatásokra épített kompozíciót sugall.Az akvarell műfaja áll leginkább közel a fény ábrázolásához, a festett felületek kihagyásai a fény ragyogásának adnak teret. Sulyok Teréz akvarelljein nem egyszerűen jelen van a fény, hanem felragyog, felvillan, vibrál. Az olajfestmények eszközkészlete megint csak más, ott a festőkéssel felvitt, lendületes gesztusok állnak a kifejezés szolgálatában.Egy festőnek ez a legnehezebb, beszélni… – kezdte gondolatait az alkotó, aki márciusban Magyarkanizsán az olajfestményeivel mutatkozott be, most azonban úgy érezte, akkor lesz teljes a róla alkotott kép, ha többfajta technikát tár az érdeklődők elő.Mint mondta, az elrendezést ez nem könnyítette meg, hiszen minden technika más-más teret kíván, de végül kialakult az összhang a nagyteremben és az előtérben. A nagyterem úgynevezett fő falán láthatóak az elmúlt esztendőben alkotótáborokban készített olajfestményei, csendéletek, hiszen – ahogy fogalmazott – minden alkotó számára az a legkedvesebb, amely legutoljára készült.A kiállított művek között megtalálhatóak azok is, melyek a négy őselem, a tűz, a víz, a levegő, a föld szimbolikájára épültek, önállóságukban is egyfajta sorozatot alkotva.Sulyok Teréz ars poétikája, tudatosan vállalt hitvallása: hidat verni a természetből a kép felé, a külsőből a belsőbe. A művész feladata, hogy a sajátos eszközeivel a láthatatlant láthatóvá tegye.Forrás: ​Környe Hírhozó