Könyvautomata kerül a tatabányai Dózsakertbe

Pintér Marcsi a Déliből szokott könyvet hozni megrendelésre. Örül annak, hogy Tatabányán is lesz automata, csak nem érti, miért pont Dózsakertben és nem a belvárosban.

Hetényi Máté Feldmár András könyvét olvassa épp. Szereti a könyv illatát, szereti kézbe venni az olvasmányt.

Hamarosan könyv automatát telepítenek Tatabányán, a dózsakerti sétálóutcába. A Budapesten már teret nyert, olvasást népszerűsítő mozgalomhoz csatlakozásról csütörtökön döntött a megyei jogú város közgyűlése. Összességében 500 ezer forintot szavaztak meg a feladatra, melyhez további másfél millió forintot a Sztalker Csoport tesz hozzá saját és központi forrásból.Az első POKET automatát tavaly tavasszal adták át Budapesten és akkora sikert könyvelhettek el a megálmodók, hogy azóta újabb nyolc könyvautomata került ki a főváros különböző pontjaira. Az elmúlt háromnegyed évben 65 ezer darab olvasnivalót vásároltak meg az emberek, és több tízezres rajongótábora lett a kezdeményezésnek szerte az országban.A POKET gyors elterjedését segíti egy olyan kisméretű, kiváló minőségű színes zsebkönyv, amit jó kézbe venni, könnyű zsebre rakni és kedvező áron, 990 forintért megvásárolható az automatából készpénzen vagy Pay Pass kártyával. Minden egyes könyvnek saját nagykövete van, akinek kedvencei közé tartozik az adott mű, szívesen beszél róla és ajánlja az elolvasását. A misszió lényege ugyanis: az olvasás népszerűsítése. Az elmúlt időszakban tíz kiadvány jelent meg, olyan népszerű személyek ajánlásával, mint például Geszti Péter, Törőcsik Mari, Rubik Ernő, Lábas Viktória, Dés László vagy Zacher Gábor. Háromhavonta bővül a repertoár, így mindig újabb ajánlók csatlakoznak az olvasótábor növeléséhez.Az érdeklődés akkora, hogy húsz vidéki nagyvárosban – köztük Tatabányán – is telepítenek POKET automatát a program gazdái.Az ismeretlen, sokszor veszélyes utakat felfedező, kereső, kísérletező társulatot ifj. Vidnyánszky Attila és Vecsey H. Miklós hozták létre azzal a céllal, hogy alkotni vágyó, színházat szerető, hasonlóan gondokodó fiataloknak találkozási pontot teremtsenek. A Sztalker Csoport a kultúra mellett más művészeti ágak népszerűsítését is feladatának tekinti, különös tekintettel arra, hogy az X és Y generációt megszólítsa, színt és tartalmat vigyen az okostelefonos, elszürkült világba. A POKET projekt a Sztalker Csoport jogdíjaiból életre hívott, olvasást népszerűsítő, közösségépítő, nonprofit program. „Az olvasás mellett a csendekről, az elmélyülésről is szól. – vallja Vecsey H. Miklós.A POKET automata telepítése 2 millió forint, ehhez fél millió forint támogatást várnak el az üzemeltetők, amit meg is szavaztak tegnap a tatabányai képviselők. Egyelőre az a terv, hogy Dózsakertben lesz majd a zsebkönyvek otthona, ahol megoldott az áramvételezési lehetőség. Az automatát hetente kétszer töltik fel, és a csoport által szerződtetett cégek 24 órás ügyeletben látják el a karbantartást.A középkorú Pintér Marcsi lelkes rajongója a kezdeményezésnek, tavaly óta számtalan alkalommal vett zsebkönyvet magának, vagy ismerősnek budapesti automatából. „Középiskolásoknak ajándékozom, terjesztem az Árpád Gimnáziumban is. Különösen jó, hogy kicsi, praktikus. Ideje hogy a kölykök ne a telefonjukat nyomogassák csak, hanem legyen a zsebükben könyv és olvassanak." – vélekedik a tatabányai vállalkozó.„Van egy POKET tesó kereső közösség, annak is tagja vgyok. Aki nem jár Budapesten, annak hoz egy önkéntes megrendelésre könyvet. Ma is megyek a fővárosba, s a Déli pályaudvarnál lévő automatát ismét megcsapolom, mert nekem is kell egy új, illetve írt egy ismerős,hogy hozzak neki." – mondja Pintér Marcsi és hozzáteszi, hogy Pesten már divat a POKET, sok fiatal számára sikk a zsebből kikandikáló könyv.A huszonéves Hetényi Máté így nyilatkozik érdeklődésünkre: „Ha van kóla automata, aminek semmi haszna,miért nincs könyv automata? Igen legyen!" – fogalmaz a fiatal fiú nevetve egy Feldmár András könyvvel a kezében. „Önmagunk megismerése elkerülhetetlen,és jobb minél előbb. A könyvek segitenek ebben, tágítják a szókincsem és a látásmódom. Fejlődök általuk." – összegez Máté, aki jelenleg az egyetemi felvételijére készül.Frank Viktor – aki színházi kellékes – szintén a fiatal generáció képviseli: „Egyre több könyvet vált le a film, a digitális média, ami rossz irányt jelez. Fontos, hogy a digitális világ mellett megismerhessük az olvasás élményét." – jelenti ki a fiatalember.