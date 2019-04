Komáromi napok - A város színeiben virít a bokréta

Minden bokréta egyedi alkotás, melyek megtalálhatók a komáromi Tourinform-iroda kínálatában.

Március 15. előtt egy igazán különleges ajándéktárgy jelent meg a komáromi Tourinform-iroda kínálatában, egy tűnemez kokárda, amit Petrákné Vass Gabriellakészített el az iroda felkérésére.– Ezt a bokréta formájú kokárdát nem én találtam ki, már létező alkotásról beszélünk. Amikor a Tourinform-iroda megkeresett, hogy készítsek újragondolt kokárdát, felvettem az eredeti alkotóval a kapcsolatot és az ő engedélyével fogtam neki a munkának – tudtuk meg Gabriellától.A kokárdának igen nagy sikere volt, szinte gyorsabban fogyott, mint ahogy készült, így sokaknak már nem is jutott. Most azonban újra hozzá lehet jutni a bokrétákhoz, méghozzá a Komárom Napok tiszteletére a város színeiben pompázva.– Ez a komáromi bokréta már teljes egészében saját ötlet alapján készült. Kicsit más, kicsit extrább, mint a hagyományos bokréták, de úgy tűnik, hogy nagy iránta a kereslet – emelte ki Gabriella, aki eredetileg babák készítésével kezdte a tűnemezelést. Bevallotta, hogy a technika nem is annyira kézügyességet, sokkal inkább türelmet igényel, hiszen a gyapjúszálakat egy speciális tű segítségével kell összetömöríteni.– A babák fejét, karját, lábát és testét nem nehéz elkészíteni, egy idő után rááll az ember keze. Az igazi alkotás akkor kezdődik, amikor hajat, ruhát és egyéb kiegészítőket kapnak. Készítettem már esküvőre, várandós kismamának, karácsonyra angyalkákat, de van tengerparton napozós vagy éppen jógázós babám is. A méretük fix, 10–11 centiméter között mozog, a többinek azonban csak a képzelet szabhat határt – mondta Gabriella.Hozzátette: készített két komáromi kisleányt is, az egyiket piros-fehér-zöldbe, míg a másikat piros-sárga-zöldbe öltöztette. „A két copfos lányka eladósorban van, így várják a komoly szándékú, jó humorú fiatalemberek jelentkezését" – olvasható a felhívás a Tourinform-iroda közösségi oldalán.Az iroda munkatársa, Gelle Dóra lapunknak elmondta: több ajándéktárgy vásárolható náluk, azonban előnyben részesítik a helyi alkotók termékeit és azokat, melyek eltérnek a megszokottól.Az új komáromi bokréta limitált szériaként kapható, hiszen minden egyes darab Petrákné Vass Gabriella keze munkáját dicséri.– Tanulva az előző esetből, amikor rekordgyorsasággal fogytak el a kokárdák, a bokrétából többet készítettem. Mivel azonban ezek is egyedi alkotások, nincs belőlük több száz darab. A Komáromi Napok alatt ezzel is kifejezhetjük együvé tartozásunkat – emelte ki végezetül Petrákné Vass Gabriella.