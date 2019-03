Komáromi láda - tulipános és madaras motívumokkal díszíti Kovács József

A kutatás, a tanulás és a tanítás áll a özéppontjában annak a pályázatnak, amit a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület nyert el a Csoóry Sándor Alaptól, hogy továbbvihessé a hagyományos komáromi láda motívumkincsét.



​Kovács József tulipán- és madármotívumokat faragott a láda elülső oldalára. A munka nagy türelmet igényel.

A madarakat kifejezetten szereti a magyar népművészet. Szimbolizálja a szárnyalást, a szabadságot, a épzeletet.Az egyesület tagjai január végén Cz. Budai Katalintól és tanítványától, Molnárné Szabó Katalintól tanulhattá meg a ládafestés alapjait, majd vállaltá , hogy a megszerzett tudást tovább is adjá a örnyezetükben élő nek, legyen szó óvodásokról, felnőttekről vagy nyugdíjasokról. A bútorfestés technikáját alkalmazva számtalan használati tárgyat gondoltak újra, többek özt leveles ládát, fényképkeretet, ékszert vagy malomjátékot. Az elkészített alkotásokból a pályázat részeként -én kiállítás nyílik, ahol bemutatnak egy igazi komáromi ládát is.Komárom az 1700-as években a kelengyés láda észítésének és festésének egyik legjelentősebb özpontja volt, de már csak pár darab található belőle, egy a Néprajzi Múzeumban, ennek alapján a Csolnokon élő fafaragó, Ková József észíti el a kiállítás mintadarabját, ami minden tekintetben megfelel az eredetinek.– Az asztalosmunkát nem én végeztem el, az én feladatom a faragás. A komáromi ládának hagyományosan csak az első oldalán van minta, erre most tulipános-madaras motívum kerül. A tulipán a nőiség szimbóluma, a csukott még a lányokat jelképezi, a kinyílott a felnőtt nőket. A madarakat kifejezetten szereti a magyar népművészet, az egyik leggyakoribb motívum, szimbolizálja a szárnyalást, a szabadságot, a épzeletet. A tetejére még egy eredeti zárat is sikerült találnom – tudtuk meg Ková Józseftől.A fafaragó március elején látott munkához, előbb papíron kiszerkesztette, majd átrajzolta a fára a motívumokat, az így keletkező kontúrokat pedig fokozatosan mélyíti. A feladat nagy türelmet, pontosságot és kitartást igényel. – Eredetileg hegesztő a szakmám, a nyugdíjhoz özeledve kezdtem el hegesztett épeket észíteni, majd nyolc hónapig tanultam a fafaragást dr. Ková József népi iparművésztől. A fafaragáshoz érzé kell, azt mondjá , hogy látni kell a véső hegyét. Persze nem mondom, hogy nem hibázom és a hibá többsége javítható is, azonban ennek a ládának a észítésénél valahogy bennem van, hogy nem ronthatok el semmit – tudtuk meg a fafaragótól, aki hozzátette, mindig ráhangolódik a munkára, alkotásait örömmel észíti, ha azonban valamiért nem megy a munka, akkor a özeli erdőben tesz egy kiadós sétát, ami sokat javít a hangulatán.A kiállítási darabról elmondta azt is, hogy diófából észült (az eredetit általában vörösfenyőből csináltá ), egy méter hosszú, 58 centiméter széles és 52 centiméter mély, a súlya nagyjából 20 kilogrammot nyomhat. Az összeállított láda várhatóan a jövő t végén érkezik meg Komáromba, ahol festés kerül rá.