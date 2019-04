Kisbusz rohant egy kamionba az M1-esen: egy ember meghalt, többen megsérültek Tatánál - fotók

A Győr felé vezető oldalon történt halálos baleset kapcsán a baleset helyszínelése és a műszaki mentés is befejeződött. A forgalom 13 órától mindkét forgalmi sávon megindult - írja honlapján a rendőrség, ahol képeket is közöltek a tragédiáról.Halálos baleset történt az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, a 75-ös kilométerszelvénynél, Tata térségében. A rendelkezésre álló adatok szerint, a külső sávban egy forgalmi ok miatt álló kamion hátuljának ütközött egy kisbusz. A balesetben a kisbuszt vezető férfi életét vesztette, hárman könnyebben, ketten súlyosan sérültek.A baleset helyszínelése még tart, a forgalom a belső sávon haladhat. Lassú haladásra és torlódásra kell számítani.- A 75-ös kilométerszelvénynél, a külső forgalmi sávban egy teherautónak hátulról nekiütközött egy kisbusz. A baleset során egy ember a helyszínen életét vesztette, többen sérültek. A baleset helyszínén teljes útlezárás van érvényben - írja a police.hu

Korábban írtuk:

Összeütközött egy kamion és egy kisbusz az M1-es autópályán, Tata térségében, a Győr felé vezető oldalon. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltókat riasztották, a mentési munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Elsődleges információink szerint a balesetben egy ember meghalt és többen megsérültek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a Győr felé vezető oldalon -