Kihirdették az új évadot a Jászaiban

A legtöbbet játszott prózai darab Az öldöklés istene, amit 2013-ban mutattak be és májusban átlépi a 60. előadást.

A képen a Jászai Mari Színház társulata és a jövő évad rendezői. Fotó: Kiss T. József A Cabaret szereplői már próbálnak, velük nyílik majd a 2019/2020-as évad, amelyre a mostani hat helyett nyolc bemutatóval készülnek az alkotók. „Nem szeretnénk lemondani továbbra sem a sokszínűségről, jövőre is tervezünk táncos produkciókat, és folytatjuk az Így szerettek ők sorozatot a Világraszóló magyarok című felolvasószínházi programmal" – tájékoztatott Crespo Rodrigo.

A következő szezonban is igazi sztárrendezők jönnek Tatabányára: a Cabaret című musical például Béres Attilával kerül színre, aki először dolgozik a Jászaiban. A Miskolci Nemzeti Színház igazgatója izgatottan várja a munkát.



Guelmino Sándor tatabányai karrierje is folytatódhat Pintér Béla Szutyok című tragikomédiájával. Lehetetlen vállalkozásnak nevezte Guelmino azt, hogy elővették a független színházi világ emblematikus figurájának darabját, de igyekeznek megfelelni a kihívásnak. A mi osztályunk, a Vadászjelenetek Alsó-Bajorországból és a Kutya különös esete az éjszakában után a Szutyok is vélhetően sikerdarab lesz, amelyben a görög tragédiák végzete keveredik majd a South Parkkal. „Infantilis humorba ágyazva játszik az előítéletekkel" – mondja a rendező, aki egyébként még a Majd, ha az eső eláll című apokaliptikus történetet is színre álmodja a következő évadban. Az ausztrál szerző darabja arról szól, hogy teszünk tönkre mindent magunk körül.

Zenés macsózásra hív majd a Tesztoszteron, amelynek legnagyobb különlegessége, hogy a színészek hangszert ragadnak a színpadon. „Szókimondó, vicces, őszinte előadás lesz" – ígéri Horváth Illés, aki szintén először dolgozik együtt a tatabányai társulattal. „Minőségi színház, kapaszkodnom kell" – teszi hozzá Horváth.

A Jászai direktora rendez is a következő évadban: A francia rúdugrás egy huncut, 18 éven felülieknek ajánlott komédia, műfaját tekintve pedig szextett két részben. A felolvasószínházban megszeretett Mohácsi István-darab sikere inspirálta Crespo Rodrigót, aki szeretné, ha a nézők kipirulva jönnének ki az előadásról.

Ősbemutatóra is készülnek a teátrumban: Réczei Tamás írja meg József Attila történetét, a költővel való viszonyok, kapcsolódások tükrében. A főszerepben Mikola Gergőt láthatja a közönség, a rendező Czukor Balázs lesz.



Vidovszky György rendezőként a Terror után egy 2005-ös skandináv film adaptációjával tér vissza Tatabányára. „Vicces lesz, de arra készülök, hogy a szíveket is megfogja az Ádám almái" – véli Vidovszky.



Az évad utolsó bemutatójaként egy őszinte tragikomédiát láthat majd a publikum Sebestyén Aba rendezésében. Mágikus mámorban úszó, ittas emberek szakrális gyónása lesz a Részegek című színdarab.