Kettős gyilkosság Tatabányán: 15 évre súlyosították M. Apolló büntetését - fotók

A Győri ítélőtábla a lehető legsúlyosabb büntetést szabta ki, ami az elítélt életkorára nézve csak kiszabható: 15 év fiatalkorúak börtönét. M. Apolló még nem töltötte be 16. évét, amikor szörnyű brutális, háromszorosan minősített gyilkosságokat elkövette.Dr. Zólyomi Csilla tanácsa úgy látta: nem is volt szükség azoknak a szakértőknek a meghallgatására, akikre a védő indítványa vonatkozott, mivel úgy a vádlott vallomása, mind a tanú é s a ülönböző bizonyítékok megalapoztá a megállapított tényállást és kiderült: a második gyilkosságot is egyedül övette el M. Apolló. Erre utal az Unikum-háznál észült kamerafelvétel, a kizárólag tőle származó vérnyom, vagy a tanú vallomása. A fiatalok beazonosítottá őt a kamerafelvételen, így például antropológust szükségtelen volt kirendelni az ítélőtábla - s korábban a Tatabányai Törvényszé - megállapítása szerint.Dr. Zólyomi Csilla tanácsa úgy látta, a korábban kiszabott 13 és fél évet a kiszabható legmagasabbra kell felemelni, s hozzátette: ha 20 éves elmúlt volna M. Apolló, akkor most az életfogytiglanon gondolkodna a taná . A szigort részben a bűntettek brutalitása, részben az első cselekmény után tanúsított teljes özöny indokolta, amit az elítélt a sértettek irányában tanúsított.A most 17 éves fiatal azt mondta végül: jó lenne, ha ˝elnézést érhetné , akár így az tévén keresztül a sértettek családjától˝, megbánta tettét és szeretne minél előbb kijutni a börtönből, visszamenni az édesanyjához.