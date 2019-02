Jótékonysági előadások: keresztény színjátszók mutatják be az István királyt

Hansági Edit, Turza Boglárka és Kaszás József az István király eddigi egyetlen előadásán a Keresztény héten.

István király előadások a KÉSZ színjátszóival:

A Nemzeti és az Evangélium Színház is műsorára tűzte már a múlt század legendás papköltőjének, az irodalomtörténész Sík Sándornak színművét, mely István király életének utolsó napjain játszódik. Az uralkodó nehéz döntés előtt áll: az utódlásról kell döntenie. Kinek adja a trónt? Unokatestvérére, Vazulra avagy húga fiára, Orseolo Péterre?Az izgalmas, feszült helyzetekkel teli darabot Bognár Istvánné drámatanár, nyugdíjas pedagógus rendezte és igazította az általa verbuvált alkalmi társulatra. „A Keresztény hétre nem volt pénzünk színházi előadást megvenni, ezért arra gondoltam, hogy összehozunk egyet." – kezdi a történetet feleleveníteni Jutka néni, aki nem csupán a tatabányai KÉSZ csoport programjait szervezi, hanem folyamatosan dolgozik valamilyen megyei, színházi vállalkozásban. „Régi színjátszóim, barátaim, tanítványaim bólintottak a felkérésre, hogy szerelemből csináljunk meg egy István király előadást. Ezt az adaptációt egyébként 2000-ben már bemutattuk diákokkal, Székelyudvarhelyen." – teszi hozzá a tanárnő.Amatőrök és félamatőrök, orvosok, jogász, anyakönyvvezető, biztonsági őr, diákok, nyugdíjasok, hívők és ateisták – összesen húszan – közösen próbáltak, készültek a bemutatóra, ami óriási siker lett.„Héttől hetven éves korig minden korosztály képviselteti magát a csapatban, a megye hat településéről. Van, akinek az egész családja szerepel." – magyarázza Jutka néni, aki szerint a rengetegféle elfoglaltság miatt nehéz előadást lekötni, pedig igény lenne rá. „Kertvárosban mutattuk be, pótszékes előadáson. S ha már megtanultuk, még két bemutatót igyekszünk összehozni márciusban." – teszi hozzá. A kérdésre pedig, hogy a rendező számára mi a darab üzenete, így felel: „Nekem a mi István király adaptációnk arról szól, hogy egy viszálykodó országban mennyire szükség van az Isten segítségére."István király szerepében az Orfeusz Társulat tagját, Kaszás Józsefet láthatja a közönség. „Nagyon örültem, hogy rám gondoltak, pedig én nem vagyok templomba járó ember. Kihívás volt számomra a feladat, átadni a közönségnek azt, amit én gondolok Istvánról, kipróbálni, hogy hogyan felelek meg egy ilyen szerepben, mit szólnak mások. Jó volt hallani az elismerő szavakat utána, és egyértelműen azt a visszajelzést kaptuk, hogy ezt másoknak is látni kell, nem szabad abbahagyni egy előadás után." – fogalmaz Kaszás József.Március 1. Környe, művelődési ház, 17.00 óraMárcius 10. Tatabánya, Puskin művelődési otthon, 15 óraAz előadások jótékony célt szolgálnak: a bevétel a Katolikus Karitász környei szervezetét segíti, illetve az Ágota Alapítvány, valamint a Szíriai Keresztény Városok számláját gyarapítja.