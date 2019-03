Javítják az M1-es Komáromnál és Bicskénél csütörtökig, éjszaka és nappal is

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske térségében nagyfelületű és lokális burkolatjavítást végeznek a szakemberek, emiatt 2019. március 25-e, hétfő éjszakától március 28-a, csütörtök éjszakáig nappal és éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítania az arra özlekedőknek. A munkálatok ideje alatt a kapaszkodó és a ülső sávot zárjá le.Az M1-es autópálya mindkét oldalán, Komárom és Bábolna térségében 2019. e, tfőtől a, ütörtökig éjszakánként lokális burkolatjavítást is végeznek a szakemberek.Az M1-es autópályán 2019. -én és -án ét, a Magyar özút Nonprofit Zrt.-hez tartozó, a munkaterületen dolgozókat és a közlekedőket is védő, úgynevezett ütközésienergia-elnyelőbe és az azt hordozó teherautóba, azaz TMA-ba (Truck Mounted Attenuator) rohant bele egy személygépkocsi és egy kisteherautó, szerencsére senki nem sérült meg.Ezért is kérik a szakemberek azt, hogy a munkaterületek mellett fokozott óvatossággal közlekedjenek, különösen éjszaka.