Jászai Gyűrű-díj - Pilnay Sára lett az évad színésznője Tatabányán

A Svejkben Danis Lídia és Bakonyi Csilla partnereként középen Pilnay Sára. Fotók: Prokl Violetta, JMSZ

Az évad kedvenc színésznője, Tatabányán Pilnay Sára!

A Macbeth szakmailag áttörést, s ezzel együtt szakmai sikert is hozott.

Az Anconai szerelmesek Luciája volt Pilnay Sára.

Nem számított egyik díjra sem, s mindkettőt elnyerte Pilnay Sára, a Jászai Mari Színház társulatának fiatal színművésze. Mikor a teátrum igazgatója kihirdette a közönség véleményét, nem talált szavakat a meglepetéstől, s pár perc múlva az évad legjobb női alakításáért elnyert Jászai Gyűrű-díjjal a kezében már a könnyeivel küszködött. „Jólesik és megható a társulat és a nézők bizalma! Az évadban nagyon sok kihívással állítottak szembe, mindenfajta színjátszásba belekóstolhattam, minden területre rátévelyedhettem, s ez nagyon hízelgő egy színésznek" – fogalmazott a társulati évadzáró után a Kisalföldnek Sára.A Jászai búcsúzó évadának öt bemutatójában láthatta a közönség a kedvenc színésznőjét: A Vadászjelenetek Alsó-Bajorországban című előadásban ő volt Paula, az Anconai szerelmesekben Lucia, A Macbethben vészlényként lépett színpadra, A Svejkben a szolgálót alakította, és kutyát játszott A kutya különös esete az éjszakában című érzékenyítő színdarabban. De vajon melyik volt a kedvenc, mi hozta meg az elismerést? – kérdeztük tőle.„Nem tudnék kedvencet választani. Féltem attól, hogy kutyát kell játszanom a Kutya különös esete az éjszakában előadásban, de nagyon megszerettem azt a szerepet, mint ahogy a Machbeth boszorkányát vagy a Svejk kicsit bolond, magyar cselédlányát is" – válaszol elgondolkodva. „Egyébként a Macbeth próbafolyamatban éreztem azt, hogy átszakad bennem egy gát. Hogy a magam által épített falakat át tudtam lépni, és közvetlenebbül tudtam kommunikálni rendezőkkel, kollégákkal" – szögezi le Pilnay Sára, aki telve aggodalommal érkezett Tatabányára négy évvel ezelőtt, Celldömölkről.„Nagyon féltem az úgynevezett kőszínházi társulatoktól, mert én egy független csapatban, a Soltis Lajos Színházban cseperedtem az egyetem előtt" – emlékszik vissza a felnövekvés időszakára, s elmondja: álmaiban sem gondolta, hogy ennyire befogadó közeg várja majd a Jászai Mari Színházban. „Magyarországon a tatabányai társulatot sokan irigylik, mert nagyon családias a légköre. Én a Baluval – Dévai Balázs – meg a kisfiával falat mászni szoktam például, de tegnap nem volt annyira jó napom, és este felhívott Mikola Gergő, hogy: beszélgessünk, mert te nem szoktál ilyen szomorú lenni" – teszi hozzá Sára hangsúlyozva, hogy mennyire szereti munkatársait. „Abban is különleges ez a társulat, hogy itt meghallgatják egymást az emberek. Hogy segítünk a másiknak, bátran lehet kérni ötletet, tanácsot. És ez a kommunikáció oda-vissza működik, ami csodálatos!" – zárja gondolatait a Jászai Gyűrű-díj boldog birtokosa.A következő évadban a közönség a Cabaret című musicalben láthatja majd Sárát, melyben a konzumhölgy szerepét próbálja a színésznő, de az Ádám almáiban és a Részegekben is színre lép majd a 2018/2019-es évad legjobb tatabányai színésznője: Pilnay Sára.