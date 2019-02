Ingyenes képzések indulnak márciustól a piarista rendházban Tatán

A tavalyi Peron Music Tehetségkutató Fesztivál a Vértes Agorájában.

Tatán, az egykori Piarista rendház épületében alakítják ki a Peron Music Tehetséggondozó és Képzőközpontot.

Nyárra elkészül a regionális könnyűzenei tehetségközpont bázisa a piaristák egykori épületében, Tatán. A fenntartó Peron Music Alapítvány már most elkezdi a ráhangolást az őszi tanévnyitóra: összesen 16 ingyenes képzéssel, kurzussal, szakkörrel kezdik meg az érdemi munkát – már most márciusban.Ahogy arról a Kisalföld is beszámolt: szeptemberben indul az első tanév a regionális könnyűzenei tehetséggondozó központban. A 800 négyzetméteres bázis 110 millió forint uniós pályázati pénzből épül meg, az önkormányzat 20 millió forint önerőt biztosít a beruházáshoz.Az épület utcára néző, földszinti szárnyában alakítanak ki tizenkettő helyiséget a zenei központnak, benne kisebb és nagyobb méretű tantermekkel, irodával, 80 fő befogadására alkalmas, 180 négyzetméteres koncertteremmel. Profi hangstúdió is része lesz a projektnek, amit szintén használhatnak az új intézmény hallgatói.Olyan térségi könnyűzenei tehetséggondozó és képzőhely nyitja meg a kapuit, mely egyedi módszertannal végzi a hangszeres tanítást, valamint a tehetséges zenészeket és zenekarokat támogatja képességeik kibontakoztatásában.Papp Tibor a negyedszázada működő Peron Music Alapítvány elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a beruházás státusza ötven százalékon túli. „Már nem csak bontunk, hanem építünk is." – fogalmaz. „Emelkednek a falak, alakul a gépészet. Június 30-ig kell készen lennünk a pályázat értelmében, de már berendezéssel együtt. Szeptemberben pedig kinyitjuk a kapukat." – teszi hozzá.Addig sem tétlenkedik a Peron csapata, hiszen az életen át tartó tanulást is segítendő, ingyenes képzéseket hirdettek meg. Túl vannak egy stratégiai kurzuson, márciusban indul a fotós alaptanfolyam, illetve zenei marketingoktatás. „Ezek 48 órás mini programok, egy feltételük van: aki elkezdi, járja is végig. Ezekért nem kell fizetni." – mondja az elnök.A tervezett grátisz képzések folytatódnak majd a következő két tanévben, olyan elemekkel, mint zeneszerzés, dalszövegírás, önismeret, kreativitásfejlesztés, kompetenciabővítés, hangmesteri alapok, zenei menedzser kurzus, művészetterápia. Ez utóbbit erősíti például az ősszel induló, heti keramikus szakkör is. A tanfolyamok minden korosztály számára nyitottak. „Például kifejezetten az idősebbek érdeklődésére számítunk az induló szabadegyetemmel, melyen az új társadalmi kihívásokról fogunk beszélgetni." – nyilatkozza Papp Tibor.Megtudtuk, hogy elkezdték szervezni a nyári – szintén ingyenes – zenei együttlétet is, amelynek szellemisége a szolnoki, Gitármánia táborra épül. Az ötnapos, bentlakásos, augusztusi táborba fiatal zenészeket várnak: közösségépítő, örömzenélő, szakmai munkára. Hamarosan indul a jelentkezés.