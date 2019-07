Hússzoros ironmanre készül Szőnyi Ferenc

Szőnyi Ferenc

Ki hinné, hogy 19 évvel ezelőtt egy születésnapra kapott kerékpár és néhány leadásra váró pluszkiló ösztönözte Szőnyi Ferencet arra, hogy sportolni kezdjen. A mozgás jó értelemben vett megszállottsággá alakult, hiszen a most 55 éves sportoló az ultratriatlon-szövetség hőseinek falán az előkelő harmadik helyen áll. Pályafutása során 138 olyan versenyen vett részt, amit a szövetség szervezett, és persze volt jó pár olyan, ami nem a szövetség égisze alatt zajlott. Saját bevallása szerint eddig összesen 147 megmérettetésen állt rajthoz.Az idei év a mexikói hússzoros ironmanre való felkészülés jegyében telik, miközben jelentős magánéleti változás és egy kerékpáros-baleset is nehezítette Szőnyi Ferenc hétköznapjait. Még az El Caminóra való indulás előtt elütötték Észak-Komáromban. Tönkrement az alig egyéves és 1 millió forintot érő kerékpárja, szerencsére fizikálisan nem sérült meg komolyabban, de egyensúlyi problémái azóta is vannak.„Így vágtunk neki a 780 kilométeres zarándokútnak, a Komárom-Európa Futó Egyesületből nyolcan indultunk az El Caminóra, öten futottuk végig. Az év egyébként egy januári izraeli ironman versennyel kezdődött, ahol a korcsoportban második lettem, majd jött Florida egy dupla távval, ott a negyedik helyen végeztem" – mondta el Szőnyi Ferenc.Érdekes, hogy a Racemachine indult tízszeres, hússzoros, harmincszoros ironman távokon, áttekert Amerikán, megjárta az Amazonas dzsungelét és a Himaláját, az ötszörös táv mégis sokáig kimaradt a repertoárjából. Tavaly, amikor Svájcban elindult egy ilyenen, mondhatni értelemszerűen meg is nyerte. Svájc idén augusztusban visszavárja és a komáromi sportoló eleget is tesz a meghívásnak.Legutóbb a szomszédos Bad Blumauban állt rajthoz egy ötszörös távon. „A Bad Blumau-i verseny mindössze négyéves múltra tekint vissza, eddig dupla és tripla távokat indítottak, most először volt lehetőség ötszörös táv teljesítésére. Egy csodás épített környezetben, a burgenlandi völgyekben igazi Forma–1-es hangulat alakult ki. Soha nem neveztek még ennyien ötszörös ironmanre, mint most" – idézte fel a múlt hét eseményeit Ferenc.A világ 34 legjobb ultratriatlonistája mérte össze erejét, a magas számú nevezés miatt két etapban indították a versenyt 17 órás eltéréssel. Feri az első huszonnégyes mezőnybe került. Amikor nyolc óra elteltével, 19 kilométer leúszása után kiszállt a medencéből, még „csak" a tizennegyedik volt, de egy „röpke" 900 kilométeres tekerés az első helyre vitte, amit a 212 kilométeres futás alatt tartani is tudott, így elsőként ért célba.„Nem készültünk fel arra, hogy két ütemben indul a verseny. Képtelenség volt így követni azt, hogyan állnak a többiek, hiszen amikor elkezdtem tekerni, akkor még csak 24 versenyző volt a pályán, de pár órával később már 34. Akik a második etapban indultak, megfigyelhették a mozgásunkat és az időeredményünket, így jobban tudtak taktikázni" – emelte ki a Racemachine, akinek azért nem lehet oka panaszra, hiszen 86 óra 31 perc és 46 másodperces időeredményével végül a hatodik helyen végzett. Összességében az időtervei megvalósultak, ráadásul még arra is lehetősége volt, hogy a családdal pihenjen kicsit.Erre pedig szüksége is lesz, hiszen októberben Mexikóban a hússzoros távon újfent bizonyítani szeretne. „Ha nem sérülök le, akkor megnyerem a versenyt" – zárta a beszélgetést Szőnyi Ferenc. Mi erre nem is mondhatunk mást, csak annyit: úgy legyen!