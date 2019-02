Hiányzik 1 milliárd forint - nem valósulhat meg a teljes beruházás

Tatabánya Óvárosban már csak a főépület torzója magasodik, illetve a szomszédos rendelőintézet és a belgyógyászati egység, amit a tavasszal induló átalakítás részeként hasznosítani fognak majd a jövőben. A régi kórházból katolikus gimnázium lesz 2020-ra, a Székesfehérvári Egyházmegye beruházásában. Mint megtudtuk: a teljes beruházásra nem lesz elég az elnyert közel 3,6 milliárd forint.Lebontották a kápolnát, és a hozzá toldott nővérlakásokat, eltűnt a kazánház, a proszektúra és a ravatalozó helyiség, a Szent Borbála útról a Gyémánt Fürdő felé kanyarodva már csak az épületek maradványait szállító autókkal lehet találkozni: Teljesen átalakítja a városrész megszokott arculatát, hogy oktatási intézmény épül a hatalmas kórházi ingatlanon. A főépületen kívül mindössze két ingatlan marad meg – a rendelőintézet és a belgyógyászat – melyek későbbi fejlesztési lehetőséget jelentenek a beruházóknak. Napokon belül megjelenik az építkezés közbeszereztetése a Jel Építész Műterem Kft. felújítási koncepciója alapján – tudta meg a Kisalföld az egyházmegye főépítészétől.Mint ahogy arról beszámoltunk: Katolikus gimnáziumként születik újjá a bányakórház épülete, több mint 3 és fél milliárd forint költségvetési támogatással. A Magyar Katolikus Egyház 2016 végén lett a komplexum tulajdonosa, így a projekt gazdája a Székesfehérvári Egyházmegye. 2019-ben közel 1,3 milliárd forint központi forrásból gazdálkodhatnak, a korábbi információink szerint ezt – az eddig megérkezett – a mintegy 2,3 milliárd forint mellé könyvelhetik el az iskolát építők, a Modern Városok Program keretében.A Székesfehérvári Egyházmegye főépítésze, Csány Zoltán érdeklődésünkre elmondta, hogy az már most nyilvánvaló: nem lesz elegendő a rendelkezésre álló központi forrás. „A 3,6 milliárd forintból a főépületet tudjuk megépíteni, lehet, hogy a tornacsarnok nélkül. A cél az, hogy az iskola kész legyen, és zárt rendszerben esetleg a tornacsarnok. De kilépni nem fogunk tudni az épületből, ha nem találunk további anyagi támogatást" – nyilatkozik a főépítész. „Amennyiben nekünk kellene befejezni a beruházást, az még további 3-4 évet jelentene az eredeti elképzelésekhez képest" – teszi hozzá.Az érvényes tervdokumentációk szerint a főépületben egy 4 szaktanteremmel kiegészített 12 osztályos gimnáziumot alakítanak ki az ingatlan alagsorának, két szintjének és tetőterének hasznosításával. A tantermek elhelyezésénél követik az épület külső szimmetriáját. A tető alá egy sátor alakú vasbeton szerkezet kerül, itt helyezik el majd a rajz- és az énektermet, valamint a tanárit. Az épület arculatát meghatározó félköríves bejárat megmarad. Innen lehet jövőre bemenni a gimnáziumba, valamint a büfé és az orvosi szoba is ebben a térben kap helyet. Az alagsorban alakítják ki a konyhát és az ebédlőt. Az élelmiszereket nem a közösség által használt folyosókon keresztül fogják hordani a felhasználás helyére, hanem az épület oldalánál egy kisebb lifttel szállítják be, a konyhába a szükséges alapanyagokat. Építészeti szempontból a legnagyobb kihívást az aula kialakítása jelenti. A H alakú komplexum két hosszabbik részét összekötő tagot egy kétszintes, üvegfalból készült térrel növelik meg, így az épület völgy felőli oldalán nagy és világos közösségi tér keletkezik.A gimnáziumhoz tornacsarnokot húznak fel, kissé távolabb a főépülettől. A tornaterembe az épület alagsorából nyíló férfi és női öltözőn, illetve egy-egy folyosón keresztül lehet eljutni. A főépületből a tornaterembe vezető két folyosó egy kis belső udvart fog közre, ahol akár díszkertet alakíthat majd ki az intézmény. A dolgok mostani állása szerint a jelenlegi költségvetésből nem lehet elvégezni a komplex beruházást. A Székesfehérvári Egyházmegye valószínűleg plusz forrásért fordul a kormányhoz – tudta meg a Kisalföld.A megyeszékhely kórháza, mely a maga idejében korszerű, modern intézménynek számított, 1912-ben nyitotta meg kapuit, fenntartásáról a bányapénztár gondoskodott. A létesítmény együtt bővült, fejlődött a bányászattal, ám a 90-es évek közepére használaton kívüli intézménnyé vált, azóta üresen állt és pusztult. Az utolsó órában mentik meg az impozáns, műemlék jellegű főépületet.