Heten haltak meg Mezőörsnél - Egy egész családot veszítettek el

Egy nyolcéves kisfiút és szüleit is elveszítette Anikó a mezőörsi balesetben. Most próbálja testvéreivel összegyűjteni a temetésre valót. A Jóakarat hídján keresztül olvasóink támogatása is segíti őket.

„Tíz óra nyolc perckor hívott Messengeren Szilvi azon a vasárnapon. Vonalban voltam, ezért nem vettem fel, de amint végeztem, már tárcsáztam is. Tíz óra tizennyolcat mutatott az óra. Ki is csörgött, de nem vette fel senki..." – idézte fel az Ászáron élő Takács Anikó, akinek a húga volt Hegyes Lászlóné Szilvia, aki férjével és kisgyermekükkel abban az Audiban utazott, ami március 10-én, vasárnap ütközött egy Opellel Mezőörsnél. A balesetben heten haltak meg.A Kisalföld korábban már írt az Audiban utazó Hegyes családról, valamint az autó tulajdonosáról, Nagy Ádámról és a sofőrködő N. Csabáró l. Egy másik cikkben P. Zoltánról, az Opel jogosítvány nélküli vezetőjéről és Csicsai Ramónáról is. A naptár még mindig március 10-ét mutat Takács Anikónál. Pont azt a napot, ami feketébe öltöztette. A naptár alatti asztalon Szilviáról, Lászlóról és Lacikáról vannak képek a mécsesek mögött. Már csak így láthatja őket...

Nem tudom, hogy az volt-e a jó, hogy nem tudtam felvenni a telefont, vagy pont az ellenkezője lett volna megfelelő. Így nem a fülem hallatára történtek a dolgok" – fogalmazott Hegyes Lászlóné nővére. „Nem akarunk a kamerák előtt sírni, hogy mekkora fájdalom ez nekünk. Mi nem egy embert veszítettünk el, hanem egy egész családot. Egy nyolcéves kisfiút is, aki még nem is élt, s aki még egy kis hangyától is félt"

– folytatta könnyek között Anikó, aki mint mondja, közeli kapcsolatot ápolt húgával, sokat találkoztak. „Az utolsó pár hétben én vittem vagy hoztam Lacikát az iskolából, mert Szilvi nem volt jól, a férje meg sokat dolgozott."Anikó elmondta, úgy tudja, testvérének szombaton kellett volna Győrbe mennie, de mivel N. Csabának – aki többször szállította ingyen őket vizsgálatra – elromlott a kocsija, így vasárnap indultak útnak, Nagy Ádám kölcsönautójával. „Vasárnap takarítani akart Szilvi, tőlem kértkölcsön porszívót. Azt hittem, azért hív, hogy elmondja, lesétálnak érte Lacikával, vagy hogy megkérjen, segítsek átvinni" – emlékezett vissza a baleset előtt pár perccel történt hívásra.

Nagy költségekkel jár a temetés, testvéreimmel próbáljuk összerakni, amink van. De nagyon nehéz, mi is egy jövedelemből, albérletben élünk a fiammal. Heten voltunk testvérek, kilenc évvel ezelőtt az egyik, öt évvel ezelőtt egy másik bátyánkat veszítettük el, most pedig Szilvit"

– zárta Takács Anikó. A Jóakarat hídján keresztül, olvasóinknak köszönhetően 150 ezer forinttal tud a Kisalföld hozzájárulni a temetés költségeihez.