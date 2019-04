Hárman járnak szentmisére Csépen

Bajkai Csaba 2018 óta tart misét a faluban. A csépi lakosság közel harmada katolikus, mégis csupán hárman járnak az istentiszteletre.

A Szent Család-kápolna rendbetétele is szerepel az atya tervei között, ám szerinte elsőnek új alapokra kell a faluban helyezni a hitéletet.

A 2011-es népszámlálási adatok szerint 347-en laktak Csépen, 28 százalékuk volt római katolikus. Bajkai Csaba esperesplébános elmondta: 1993 és 2019 között három keresztelő volt a faluban, 1997 óta egyetlenegy sem. Az említett 26 év alatt négy katolikus házasságkötést tartottak a 108 négyzetméteres Szent Család-kápolnában. „A faluban ezen időszak alatt 59 katolikus halt meg, tehát huszonhat év alatt az utánpótlás mindössze három hívő" – fogalmazott Bajkai Csaba esperesplébános.A csépi templom kápolnának épült, a főoltárképét Molnár C. Pál készítette. „Volt, akiben felvetődött akérdés, hogy eredeti-e a mű. Másfél hónapja találkoztam egy művész-restaurátorral, aki eljött, levette a festményt, s megvizsgálta. Megállapította, hogy eredeti, valamikor 1950 körül készülhetett" – folytatta Bajkai Csaba, aki a tavalyi papi áthelyezések idején lett Csép plébánosa.„Amikor először eljöttem ide, nagyon meglepődtem a templom állapotán. Tíz éve foglalkozom felújításokkal, van már annyi tapasztalatom, hogy egy-egy repedésre ránézve sejtem, mi okozhatja a gondot. Itt pedig van jó néhány, illetve a sekrestye is beázik, lavórokban gyűjtjük az esővizet. Amikor megláttam, eldöntöttem, hogy meg kell menteni ezt a kis kápolnát" – idézte fel Bajkai Csaba, aki szerint felújítható az épület.„Megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy mindössze hárman járnak szentmisére. Tudtam, hogy kicsi a közösség, de azt nem gondoltam, hogy ennyire. Ekkor mondtam, hogy addig viszont nincs értelme a felújításról beszélni, ameddig lélekben meg nem újul a település. Új alapokra kell helyezni a hitéletet, s meg kell szólítani az embereket, vagyis elsőnek egy közösséget kell felépíteni. Ugyanakkor fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a jelenlegi pár fő templomba járó idős emberrel meddig tartható fenn a katolikus közösség Csépen" – emelte ki Bajkai Csaba.„Hiába akar egy lelkipásztor templomot építeni, ha az nem épül a lelki közösség által. Szeptember 1-jén úgy döntöttem, hogy megszólítom a helyi katolikus családokat egy baráti hangvételű levélben. Ebben bemutatkoztam, illetve hívtam őket a templomba. Türelmesen vártam. Három hónap elteltével sem érkezett visszajelzés. Pozitív és negatív sem, s eggyel sem lettünk többen. Általában ketten-hárman ülnek szentmisén. A sekrestyés, egy egyházi iskolába járó fiatal és egy idős asszony szokott eljönni szombat este. Vasárnap pedig a sekrestyés reggel 8-tól tart imaórát, de nem hallgatja senki" – tájékoztatott az esperesplébános. Hozzátette: jelezte az egyházmegye felé a problémát, s a püspök türelmet kért, valamint azt, hogy imádkozzanak a közösség megújulásáért.„A legfontosabb valóban az lenne, hogy a közösség először lélekben újuljon meg, de nem adtam fel azt sem, hogy a közeljövőben megszépüljön a templom is. 1977-ben volt az utolsó nagyobb felújítás, 2013-ban pedig a lábazatot tették rendbe, illetve belülről gipszkarton került a falra. Most 15 millió forintra pályáztunk, amiből a tetőt és a külső falazatot újítottuk volna fel. Sajnos elutasították a kérelmünket. Jelenleg a templom levéltári anyagát is keresem, mivel nagyon kevés dokumentáció maradt fenn helyben. Szeretném tudni, hogy mikor épült pontosan, kik voltak az adományozók" – zárta Bajkai Csaba.