Hamarosan megáldják a templomot

özel 7 millió forintból felújította az egyházközösség a hántai Páduai Szent Antal-templomot. Pályázati, egyházmegyei támogatásból és a hívek másfél millió forintos adományából megújult az istenháza belseje.

Az új padok már az épületben, az oltár restaurálása a napokban kezdődik, tudatta Bajkai Csaba.

Kívülről már három éve felújították a templomot.

„A templomot teljesen kiürítettü , felszedtü az aljzatot, s mintegy fél méter földet is. Beton, szigetelőréteg és új járólap került a régi helyére, s a három éve levert és kiszárított falakat újravakoltuk és lefestettü fehérre" – kezdte Bajkai Csaba esperesplébános.A templomot mintegy 9 éve kezdte el újítani a özösség. „Ró sem egy- ét nap alatt épült. Az anyagi lehetőségek szű ösek voltak, ám a kicsi katolikus özösség nem hagyta magára anyagilag és szellemileg sem az istenházát" – emelte ki Bajkai Csaba.2010-ben a toronysüveg cseréjével vette kezdetét a beruházás, majd övetkezett a belső villamos hálózat korszerűsítése, tetőfelújítás, csapadékvíz-elvezetés megoldása. Leverté ívül és belül a vizes vakolatot, hogy száradjon ki az épület, majd három éve a templomkülsőt is rendbe tetté .„A mostani belső munkálatok után egy teljesen új templomot kapnak a hívek. A legutolsó ilyen jellegű felújításon 1969-ben esett át az épület, akkor pasztellszínű volt a belseje. Most fehér lett, ám azt tiszteletben tartjuk, hogy sem fali festmények, sem freskó nem kerülnek a falakra, hiszen eddig sem voltak" – tudtuk meg Bajkai Csabától.„Szeretnénk beilleszteni abba a Batthyány-műemlékegyüttesbe, ami az 1800-as években épült Kisbér örnyé én, hiszen a család építtette ezt is, ám akkor még csak nagy ünnepekkor volt mise, most viszont minden este tartunk" – folytatta Bajkai Csaba. Hozzátette: az új padok már az épületben vannak, s a napokban elkezdődik a főoltár restaurálása is, ha pedig melegebbre fordul az idő, akkor a karzat mellvértjét is újrafestik és az orgona szekrényét részlegesen helyreállítjá . Bajkai Csaba hangsúlyozta, a terv szerint húsvét örnyé én áldjá meg az elkészült hántai templomot.