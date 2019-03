Gyorsulási versenyt tartott két autós Tatabányán, megbüntették őket

Fotók: rendőrség

A rendőrök Tatabánya területén végeztek sebességellenőrzést szombaton. Az esti órákban két személygépkocsi állt egy tilos jelzést adó jelzőlámpánál, az Összekötő úton. A szabad jelzésénél a járművezetők egymással versenyezve gyorsultak, így az egyik vezető 120 km/h-val, míg a másik 111 km/h-val haladt lakott területen belül. A rendőrök igazoltatták a két sofőrt és velük szemben bírságot szabtak ki, továbbá 8, illetve 6 büntetőpontot is kiszabtak.Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a sebességhatárok be nem tartása potenciális balesetveszélyt hordoz magában. A gyorshajtó járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik! - írja honlapján a rendőrség.