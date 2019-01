Gerendás Péter édesanyjától örökölte az irodalom szeretetét - interjú

Sok érdeklődőt vonzott Gerendás Péter estje a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba.

- Sem emlék, sem varázslat, oly korban éltem én e földön… Radnóti Miklós volt az egyik kedvence édesanyámnak. Pici lemezeken hallgattuk mindig. S talán Radnóti volt az első költő gyerekkoromban, aki később fontos lett nekem. Akkor anyukám hóbortjának tartottam a verseket, de a hóbort nem maradt nyom nélkül. Egy mondás szerint, az apai intelmek terjedési sebessége negyven év, az anyai költészet-imádat is lassan terjedt, és végül beakadt.- Felnőtt koromban kezdtem komolyan verseket olvasni. József Attilát, Faludit, Nadányi Zoltánt zenésítettem meg. Az elsőt tizennyolc évesen: József Attila Tiszta szívvel című költeményét. Adyból, Faludiból komplett lemezt csináltam. Portugál költők verseihez írtam zenét. Az Apák könyve című könyvből írt lemezen Fodor Ákostól, Faludi Györgyön át, Bereményi Géza, Dusán, Bródy, Karafiáth Orsolya megzenésítések szerepelnek. Ez a műfaj fontos részévé vált az életemnek.- A költészet nem sztárfüggő. Mindössze négy-öt olyan magyar költő van, akit biztosan mindenki ismer. És élt több ezer remek szerző, akiről még csak soha nem is hallottunk. És meghaltak már régen. Nemrég például egy antológia került a kezembe, olyan költőkkel, akiknek a nevével életemben nem találkoztam. Ebből készítettem egy friss anyagot: Kétszáz év – magyar zsidó költők versei.- Dalszövegnél a szöveg általában utólag születik meg az adott zenére, a versnél viszont fordítva. A zenére való szöveg írása többnyire gyurma-szerűen formálható, a szótagokat ide-oda lehet tenni. A vers alapvetően kötött szerkezetű, szigorú dolog, nagyon oda kell figyelni a megzenésítésnél a szövegre, a prozódiára. Ez is egy külön szakma. A magyar nyelv csodálatos és színes.- Ha tehetném, visszafordítanám az idő kerekét a komputerek és okostelefonok világából, amik bezárják a gyerekeinket egy virtuális börtönbe, ahonnan nem tudnak kimenekülni. Ezt megszüntetném, még akkor is, ha a pozitív oldalairól is le kellene mondanunk. Az internet hatalmas találmány, az ember sokat tud tanulni általa. Én mégis egyértelműen a verseket juttatnám el az emberekhez az ostoba valóságshowk és a buta filmek helyett. A vers az érték. A versben van szépség, lélek, értelem. Sokszor egy mondatban, vagy akár egy szóban több üzenet van a számunkra, mint harminc év tanulást, tévénézést, mozilátogatást követően.- Nehéz és igazságtalan lenne akár a régi, akár a mai költők közül megneveznem valakit. Ha megtenném, akkor én is aláírnám a sztárkultuszt azzal, hogy mondok egy divatos költőt. Mindenkinek vannak jó, és ne adj isten, rossz versei. Nagyon sok költőt szeretek, de nem szeretnék egyet se kiemelni közülük.- Szerintem nem. Nem hiszem, hogy a helyzet javulni fog, inkább egyre rosszabb lesz. Bár most eljöttem Tatára, ahol egy zsúfolt telt ház fogadott, még pótszékeket is be kellett hozni, és visszakaptam a hitemet, hogy vannak még csodák, van remény.- A lakossághoz képest óriási mennyiségű kreatív alkotó volt, és van ebben a pillanatban is Magyarországon. Akkora bázis és kincs, ami ritkaság a világban. Hatalmas méretű országokban sincs ennyi tehetség, mint nálunk, ahol centralizálódott a nagy etnikai keveredés miatt is. Ez egy tehetséges nép, hihetetlen a költészetünk. A magyar nyelv pedig csodálatos és színes.- Magyarul viszem a kultúránkat, magyarul fogok énekelni, igazi népzenét, valamint saját dalaimat. Ott nem is lenne értelme angolul szerepelni, mert nem értik. Viszont kínaiul is énekelek majd.- Itt voltam katona, bár ez pont nem annyira szép emlék. (Nevet.) Nagyon szeretem Tatát. Különleges, régies a hangulata, a növényzete, a vár környéke pedig egy csoda. Van itt egy pici Szentendre, egy pici Velencei tó, egy pici Balaton. Most, mikor megérkeztem, az volt az első, hogy lementem a tópartra. Mindenképpen látni akartam, mielőtt besötétedik.