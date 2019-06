Emléket állítanak Kincsem kortársának, 1876-ban megnyerte az Epsom Derbyt

Kisbér Buccaneer és Mineral párosításából született. Érdekesség, hogy Buccaneer fedezte Kincsemet is, utódai közül három tőle származott.

Néhány éve vetődött fel Kisbéren, hogy lószobrot készíttessen a város. Mint már akkor is megírtuk, lóbarátok és szakírók keresték meg az önkormányzatot az ötlettel. Most pedig a város új életre keltésére kapott több mint 1 milliárdos összegből 25 millió jut a szoborállításra.Sinkovicz Zoltán polgármester elmondta, Engler Mátyás készíti az életnagyságúnál nagyobb lószobrot a városközponti körforgalomba. Az alkotó legutóbb Andrássy Gyula gróf lovas szobrát készítette a Kossuth térre.Sinkovicz Zoltán elmondta, Kincsem neve (a város egy másik híressége) mára mindenkinek ismerősen cseng, de Kisbér neve is ismerős azok számára, akik lótenyésztéssel vagy -versenyzéssel foglalkoznak.– A városunkban született 1873-ban, és a szülőhelye után kapta a nevét. 1876-ban tizenöt fős mezőnyben könnyedén öt lóhosszal győzte le ellenfeleit az Epsom Derbyn, majd néhány hét múlva Párizsban a francia Grand Prix-n szintén fölényesen győzött. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban méltánytalanul került háttérbe, és ezt szeretnénk megváltoztatni, ehhez járulnánk hozzá a szobor felállításával – fogalmazott Sinkovicz Zoltán. Hozzátette: a csodaló három héttel később pedig az akkori legnagyobb francia versenyt, a Grand Prix de Paris-t is megnyerte.„Négy ilyen ló van összesen a világon" – szögezte le a városvezető.