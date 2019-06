Deodatus - Turczi István műve ösvény legenda és valóság között

Gyüszi László fiókkönyvtár vezető beszéltette Turczi Istvánt a most megjelent Deodatus című művéről.

Mikolasek Zsófia a JAMK igazgatója, Gerendás Péter előadóművész, Turczi István és a Deodatus kèpi világát megteremtő Lévai Ádám a tatabányai könyvbemutatón.

Tatán egy gombostűt se lehetett leejteni a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban megrendezett együttléten, Tatabányán alig volt érdeklődés a lendületes és impulzív szerzővel való találkozásra, bár ennek talán a reklám hiánya volt az oka. Például e sorok írója sem tudott arról, hogy Gerendás Péter emeli majd zenéjével a Deodatus bemutatóját.Gyüszi László szinte családi körben kérdezgette Turczi Istvánt, aki mellett a könyv képi világának alkotója, a szintén tatai Lévai Ádám grafikusművész is helyet foglalt. „Ádám továbbgondolta és nem illusztrálta a könyvet" – értékel Turczi, aki mindjárt a bemutató elején kijelenti: „Pontosan tudom, hogy a Deodatus remekmű lett."Deodatus a krónikák szerint Szent István király nevelője, keresztapja volt. István kicsi korában Tatának nevezte Deodatust, aki atyai jó barátja, s fontos támasza az uralkodásban. A legenda arról szól, hogy ő alapította a tatai bencés monostort. „Itt kezdődik az államalapítás tulajdonképpen. Ezért Deodatus egy szimbólum: Szimbóluma Tatának, és szimbóluma az országos léptékkel gondolkodó és cselekvő embernek. Azoknak a Magyarországra került nem magyaroknak, akik naggyá tették ezt az országot" – vélekedik az író.Turczi István megpróbálja ezt a világot egy sajátos szemüvegen keresztül megmutatni. Regénye nem a szokásos panelek mentén halad, sokkal inkább – ahogy ő mondja – egy kétfenekű dob. „Ott vannak benne a történelem tényei, és vannak fikciók, melyeket tényekké emelek. Az én gondolkodásomban megérnek annyit, mintha tények lennének" – magyarázza. „Deodatus fennakadt az emlékezet hálóján. Az összes krónika beszélt róla, miközben mindenki sejtette, hogy igazából egy legenda, nem egy létező személy. Engem a legenda és a valóság viszonya érdekel. Lefordítva: Ami te vagy, s amit rólad mondanak" – fogalmaz Turczi.A Deodatus tehát hiteles dokumentumokon alapuló történelmi mű, királyi iratokat, régi leveleket és naplókat felnyitó korrajz, új adalékokkal Zsigmond király koráról.Ugyanakkor ösvény valóság és képzelet között. Posztmodern mű, mely megörökíti és elsajátítja a múltat. Ahogy a könyvajánlóban olvashatjuk: a hovatartozás mélyrétegeit boncoló személyes gesztus is, magánmitológia versben, prózában, korabeli és kitalált dokumentumokkal elbeszélve. Időben hatalmas ívet fog át: kalandregénybe illőn vezeti végig az olvasót a dunántúli vidék római kori kezdeteitől, a monostor alapításától, az 1849-es szabadságharcban hősiesen helytálló komáromi katonák küzdelméig.A narratíva mozaikokból áll össze. „Én vagyok a narrátor, a figyelő. És beleírtam egy családi vonalat, ezáltal személyiségtörténetté is válik a regény" – nyilatkozza a Kisalföldnek Turczi István, aki a találkozókon néhány részletet is megmutatott a közönségnek.A Deodatusban ott van a vár, az angolkert, a gimnázium, az első szomorúfűz. Benne vannak a tavak, a malmok, a tartozni kell valahová érzése. Benne van Tata, vagyis Dotis. És főként a legendából történelmi személlyé fejlődő Deodatus.