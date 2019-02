Átadták a 2018-as ˝Év Mérnöke˝ díjat

Ünnepélyes átadó. Balról dr. Virág Rudolf, Musicz László és Komjáthy László.

Az elmúlt tvégén az építészeti szempontból is ülönleges komáromi Monostori Erődben gyűltek össze a tizenkilencedik alkalommal megrendezett Komárom-Esztergom megyei mérnökbál résztvevői. A hagyományokhoz híven ekkor adtá át az Év Mérnö díjat is, amelyet Musicz László okleveles építőmérnö , humánökológus vehetett át dr. Virág Rudolftól, a Magyar Mérnöki Kamara főtitkárától és Komjáthy Lászlótól, a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara elnö étől. A program keretében mutattá be Az Év Háza Komárom-Esztergom megyében pályázat díjazott terveit, tervezőit, amely anyagból kiállítás is nyílt.Az ünnepség hivatalos megnyitóján Czita János, Komárom alpolgármestere öszöntötte a bálozó mérnö öket, majd bemutatta a várost. Komjáthy László, Borsó Tibor, a megyei önkormányzat alelnö és Markos Anikó, a megyei építészkamara elnö is öszöntötte még az egybegyűlteket. A hivatalos megnyitó után a Magyarock Dalszínház művészeinek produkcióját tapsolhattá meg a bál résztvevői. Már hagyománnyá vált az is, hogy a mérnökbálon öszöntik az Edutus Egyetem frissen diplomázott mérnökeit. Az egyetem mechatronikai mérnö szakán 11-en végeztek legutóbb. A jelen lévő mérnökdiplomások számára az ajándékokat Pordán Zsigmond, a VOSZ Komárom-Esztergom megyei elnö és Komjáthy László adtá át.Musicz László okleveles építőmérnö és okleveles humánökológus, a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, jelenleg PhD-hallgató a Soproni Egyetemen. 1998 óta tagja a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamarának. Szakmai munkássága során mintegy étszáz projektben mű ödött özre energetikai, infrastrukturális fejlesztések örnyezeti hatásvizsgálatában. Nevéhez kapcsolódik a Gerecse Natúrpark, a Fényes tanösvény létrehozása, a Tatai Vadlúdsokadalom szervezése.