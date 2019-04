55 éve járt Bábolnán Hruscsov - fotók

Nyikita Szergejevics Hruscsov, a hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség vezetője és felesége, továbbá a szovjet delegáció tagjai csütörtökön Komárom megyébe látogattak. Útjukon Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke és felesége, továbbá Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, és Németh Károly, a Központi Bizottság titkára kísérte őket"

– írta az 1964. április 2-i eseményről a másnapi Kisalföld, „Hruscsov Komárom megyében" című cikkében.Az eseményen jelen volt a bábolnai amatőr helytörténész, Böröcz Ferenc is, aki 19 évesen egy Pajtás fényképezőgéppel örökítette meg – több-kevesebb sikerrel – a vezető látogatását.

Hozzászoktunk ahhoz, hogy királyok és császárok fordulnak meg Bábolnán, de hogy Hruscsov is jönni fog, senki sem gondolta" – fogalmazott Feri bácsi. „Abban az időben a ménesbirtok bal szárnyában laktunk, abban az épületben, amelynek az ablaka pont az udvarra nézett. Azzal kezdődött az egész esemény, hogy beállított két bőrkabátos úriember, köszöntek és röviden közölték, hogy addig maradnak, amíg az udvarban lezajlik a látogatás. Tanácsolták, hogy ne zavartassuk magunkat, csináljuk csak a dolgunkat" – idézte fel Böröcz Ferenc . Mint elmesélte, már akkor is hódolt hobbijának, s egy Pajtás fényképezőgéppel ő is próbált képeket készíteni.



Már amennyire odafértem, nem lettek a legjobb felvételek, de mégiscsak én csináltam. A riporterek persze tudták, hogyan is kell helyezkedni, s mindig elém álltak"

– folytatta Böröcz Ferenc.Hruscsov vonata a komáromi pályaudvarra 1964. április 2-án pontosan 11 órakor gördült be. „Nagy taps köszöntötte a vonatból elsőként kilépő Ny. Sz. Hruscsovot és Kádár Jánost, valamint a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjait" – írta az akkori Kisalföld. „Verőfényes tavaszi napsütésben, nyitott gépkocsin folytatta útját Ny. Sz. Hruscsov és Kádár János. Bábolnán a község bejáratánál díszkapu fogadta a látogatókat" – olvasható az 55 éves cikkben.

A lakosság kíváncsian fogadta, amikor megérkezett, mindenki abbahagyta a munkát és mehetett az udvarra. Elsőnek a kaszinóban, akkori nevén a művelődési házban volt a fogadás, utána indultak a bemutatóra, ahol különböző fogatok vonultak föl. Itt invitálták Hruscsovot egy kis kocsikázásra. Aztán meg is kapta azt a hintót és a lovakat ajándékba. Horváth Gyula bátyám, a korabeli hajtó ment ki Oroszországba, hogy betanítsa azokat, akik az állatokkal foglalkoznak majd. Mindenkit bántott, hogy a lovak elkerültek innen, de senkinek nem volt beleszólása"

– tudtuk meg Böröcz Ferenctől, akinek több százezer felvétele van Bábolnáról. Ezek egy részét ő készítette, de legnagyobb hányadát úgy kapta helyiektől. Napi 12 órát fordít a gyűjtemény rendszerezésére, hogy átláthatóbb legyen a jövő generációjának.

Tavaly ősszel keresett meg az a férfi, aki Hruscsov mellett tolmácsolt, kért tőlem fotókat, s én szívesen küldtem neki. A látogatás tényleg nagy szó volt, emlékszem, mindenki próbált úgy helyezkedni, hogy rajta lehessen egy-egy képen"

– zárta Böröcz Ferenc.