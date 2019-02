36 szál rózsát kapott a 36 évért az ászári igazgató

Dr. Lunkné Nyuli Mártának, az Ászári Jászai Mari Általános Iskola igazgatójának nemrégiben tartottá a bú úztatóját. Az intézményvezető 36 évet töltött az iskolában, ebből három évtizedet vezető beosztásban. Utolsó munkanapján délelőtt özös énekléssel bú úztatta a diáksereg, majd délután övetkezett az igazi meglepetés.

Rózsát adtak a vers után Márti néninek. Felvételünkön Petőcz Dániel, Horváth Ármin és Tóth Zalán látható.

Az érkezés pillanata. Márti néni nem számított a meglepetésre.

Márti néni úgy tudta, hogy a tantestülettel együtt elköltenek egy vacsorát, ám nem így történt.Egykori tanítványai színpadi produkcióval öszönté meg neki azt a sok kedvességet, amit tőle kaptak.„Titokban szerveztü a műsort, decemberben kezdtünk, s az iskola összes osztályából volt szereplőnk" – mondta Mocher Edina, az iskola alapítványi elnö , szervező. Hozzátette: Mészárosné Fehér Gabriella, Sinigláné Gurumlai Piroska pedagógusok, Böőrné Szü ármen, a szülői munkaközösség elnö és ő szervezté a meglepetést.Több mint 200-an járnak a Jászaiba, ám a nyolc évfolyamon túl Márti néni első osztályából – akik ’83-ban kezdtek – is vállaltak szerepet a vén diákok. „Mindenki adott egy szál rózsát a nyugdíjba vonuló igazgatónak, a végén már harminchat volt nála, pont annyi, amennyi ideig dolgozott az iskolában" – folytatta Böőrné Szü ármen.Dr. Lunkné Nyuli Márta semmit sem tudott a meglepetésről. Fia és férje ísérte az iskolába, s a özös vacsora előtt Bárányné Nagy Katalin öszöntötte, majd a gyerekek meglepetésműsorával folytatódott a délután, amelyben volt tánc, mazsorettfellépés, furulyahang, szóló ének, énekkar és osztályonkénti verselőadás is. Volt olyan vers, amit ülön Márti néninek írtak, s kedvenc dalát is előadta az énekkar.Sulyok Tamás hatodik osztályos tanuló így beszélt Márti néniről a műsorban: „Most azt mondjá , Márti néni utolsó napját tölti az iskolában, mert nyugdíjba megy. Nem is nagyon értjü ezt a nyugdíjat, hiszen tőlünk távol van, Márti néni is olyan fiatal még. Nyugdíjba? És most érdések cikáznak a fejemben. Akkor magával viszi a mosolyát, a buksik simogatását, a kedves, biztató szavakat? Amikor bejövünk az iskolába, nem találkozunk vele az aulában, a folyosón? Azért megy el, mert túl rosszak voltunk? S szeretnénk mindent jóvá tenni, ígérni, hogy sokkal jobbak leszünk. S már az is szépnek tűnne, ha behívatna az irodába. Csak egyszer, csak még egyszer."„Jólelkű, gyerekközpontú igazgató volt ő. A műsor után mondta is, hogy a gyerekek nagyon hiányozni fognak neki" – zárta Böőrné Szü ármen.