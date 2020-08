NB III foci – Megyénkből ma négy csapat is eséllyel indul

Az NB III Nyugati csoportban három csapatunk otthon, az SC Sopron pedig Csepelen lép pályára. Mind a négy együttesnek nagy esélye van a három pont megszerzésére.

Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak–Tatabányai SC

Győr, Bezerédj úti sporttelep, 16.30 óra. V.: Szőts.

A tavalyi élcsapat III. ker. TVE otthonából legutóbb pont nélkül távozott a Csanak, amely ezúttal a jól rajtoló Tatabányával csap össze.

„Mentálisan rendkívül jó állapotban voltunk az első meccsen, de az elején túlságosan tiszteltük az ellenfelet. A hetvenedik perc után lehetőségünk volt egyenlíteni, sajnáltam, hogy végül nem sikerült pontot menteni a bajnokesélyes otthonában. A hibákat igyekeztünk javítani, de nagyon nehéz mérkőzés vár ránk a Tatabánya ellen. Újonc-csapat, amely jól rajtolt, így tele van önbizalommal, de nagyon készülünk és hazai pályán mindenki ellen győzelmi esélyekkel kell pályára lépnünk” – mondja Rozmán László vezetőedző.

Hétvégén már új gyirmóti szerzeményére, Gerencsér Györgyre is számíthat a tréner.

Lipót Pékség SE–Gárdony

Lipót, 17.30 óra. V.: Muhari.

A Lipót a nyitófordulóban 6–2-re kiütötte a THSE-t, s ezzel egyből az élre ugrott, míg vasárnap az újonc Gárdony ellen folytathatja a jó sze­replést.

„Nem számítottunk ekkora különbségre az első körben. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés fordulópontjaiból mi jöttünk ki jól és korán vezetést is szereztünk. Ami bizakodásra ad okot, hogy Bieder Gábor mellett csak új fiúk találtak be, de azt korai lenne kijelenteni, hogy megtaláltuk Zimonyi Dávid helyettesét, még ha Szabó Lukas három gólt is szerzett. Jól néztünk ki, és bízom benne, hogy ez önbizalmat ad a folytatásra – kezdi Varga Péter. – Az újonc ellen mindig nehéz feladat játszani. Néhány rutinos játékos mellett sok a fiatal játékosuk, akik jól és szervezetten védekeznek, de szeretnénk itthon győzni” – nyilatkozza a vezetőedző, aki a sérülésből visszatért Harsányit is bevetheti.

Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüred

Mosonmagyaróvár, 17.30 óra. V.: Horváth P.

A Lajta-partiak az első körben – büntetőt is hibázva – gól nélküli döntetlent játszottak a Puskás II vendégeként, így hazai pályán első győzelmüket ünnepelnék az újonc Füred ellen.

„Benne volt a győzelem a legutóbbi mérkőzésben, de megbeszéltük a csapattal, hogy még többet kell dolgoznunk és továbbhaladni ezen az úton ahhoz, hogy a szerencse is mellénk álljon. A Balatonfüred ellen is harcias meccset várok egy rutinos ellenféllel, és biztos, hogy kevesebb helyünk lesz, de mindenképpen szeretnénk nyerni. Extra motiváció a csapatnak, hogy ennyi idő után hazai pályán játszhat” – fogalmaz Varga László vezetőedző.

Debreceni András csapatkapitánynak eltört a keze és a műtét után legalább tíz napig nem játszhat.

THSE-Szabadkikötő–SC Sopron

Budapest, Weisz Manfréd u., 17.30. V.: Kakuk.

Az újonc Sopron hazai pályán kezdett és 2–1-es vereséget szenvedett a Pápai Perutztól. Ennek ellenére jó hangulatban várják a folytatást a piros-fehérek.

„A nyitókörben az első tizenöt percben jól játszottunk, de utána rosszul jöttünk ki a meccs fordulópontjaiból – mondja Horváth Csaba, a Sopron edzője. – Baranyai kiállítását jól reagálta le a csapat és tíz emberrel volt esélyünk a győzelem megszerzésére. A hibáinkat azonban jól használta ki az ellenfél. Agresszív, kezdeményező futballt játszottunk, amit díjazott a közönségünk is. Ebből is igyekszünk erőt meríteni a budapesti mérkőzésre. Hét közben jó hangulatban gyakoroltunk, a THSE ellen nemcsak győzelmet, hanem jó játékot is várok.”

Baranyai egymeccses eltiltást kapott, sérült nincs a keretben.

További párosítás: MOL Fehérvár II–Puskás II, 11 óra. Nagyatád–Bicske, Nagykanizsa–Veszprém, ZTE II–BKV Előre, Komárom–Érd, Pápa–III. ker. TVE, 17.30 óra.