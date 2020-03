Megyei foci – Lassan újulhat meg a DAC pályája

A pályán nemrég még villany, sőt, meleg víz sem volt.

A győri DAC visszakapta a Pápai úti sporttelepét. A pályán nemrég még villany, sőt, meleg víz sem volt, két évvel ezelőtt ugyanis a létesítmény fenntartói és a bérlők közötti vita eredményeként többmilliós tartozás gyűlt össze. A tulajdonos állami vagyonkezelő birtokvédelmi eljárást kezdeményezett a korábbi bérlővel szemben, ennek lezárása után lett nemrég a sporttelep tulajdonosa a győri önkormányzat, amely üzemeltetőként jelölte ki a nádorvárosi klubot, ahol jelenleg 120 gyerek futballozik, az U19-es csapatban és a megyei II. osztályban listavezető felnőttegyüttesben pedig 22–23 játékos szerepel.

Bár egyelőre anyagi gondokkal küszködnek a kék-fehérek, a pálya ünnepélyes átadása-átvétele után szinte azonnal megkezdődött a rekonstrukció.

Első lépésként az edzőpályát újítják fel. Érdekesség, hogy ehhez a segítség a bajnokságban közvetlen rivális csapattól érkezett. A koroncói együtteshez – amely a tabellán két ponttal lemaradva a DAC mögött a második helyen áll – ezer szállal kötődő Kovács György „küldte” a fűmagbelövéshez használatos gépet. Sőt, ő biztosította a fűmagot is a vetéshez. A megyében közismert, futballszerető mecénás sportszerűségből jelesre vizsgázott.

„Hálásak vagyunk minden támogatásért, nagyon köszönjük »Totó bának« is a segítséget – emelte ki Arnold Csaba, a DAC klubigazgatója. – Megtörtént a fűmagok belövése, majd a hengerezés. A gyomirtózás és műtrágyázás után a szivattyú helyreállítása és az öntözés következik. Az ősz elején valószínűleg már használatba vehetik ezt a pályát is a gyerekek. Mindig jó volt ez a játéktér, amikor a centerpályán az eső miatt nem lehetett játszani, ezen akkor is tudtunk futballozni – tette hozzá a klubigazgató, aki azt is elárulta, a stadion gyepszőnyegének és az ahhoz tartozó öntözőberendezésnek a költségeit pályázati úton próbálják előteremteni.

„Amint sikerül a gázfűtést újraindítani, elkezdhetjük az öltözőket, mosdókat is felújítani. Az összes csaptelepet sikerült már kicserélni, a zuhanyzókat rendbe tenni. Be kell fűtenünk a helyiségekben, mert egyelőre minden vizes, s a dohos falakat nem lenne értelme lefesteni. Mivel a szabály előírja, fontos lenne a műfüves pályára két fedett kispadot építeni, amiből egy hatszázezer forintba kerül. Lassan haladhatunk csak előre, mivel anyagilag sajnos nem állunk valami fényesen. Bár az ikrényiekre egy szavunk sem lehet, szinte úgy fogadtak bennünket az egész szezonban, mintha otthon lettünk volna, a náluk töltött albérlet felemésztette gyakorlatilag az összes pénzünket. Rendkívül sokat jelent számunkra, hogy visszakaptuk az önkormányzattól a pályát. A továbbiakban szeretnénk egyesületi formában, még átláthatóbb módon működtetni a klubot. Így talán könnyebb lesz támogatókat találni és magunk mellé állítani. Ez az év a rendcsinálás éve lesz a DAC-nál” – tette hozzá Arnold Csaba.