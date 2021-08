Buli helyett beteg kisfiúnak segítettek a lipóti focisták

Az összegyűlt „büntipénzből” nem szórakozni mentek, hanem egy beteg kisfiút támogattak a nemrég még NB III-as lipóti focicsapat játékosai.

Az összegyűlt „büntipénzből” nem szórakozni mentek, hanem egy beteg kisfiút támogattak a nemrég még NB III-as lipóti focicsapat játékosai. Korábban már két klub, az ETO és a Várbalog is segített a négyéves, súlyos SMA-betegséggel küzdő mosonszentmiklósi kisfiúnak, Balázs Bencének. Az egykor futballozó édesanya és édesapa örömmel és meghatódva fogadta az újabb sportos felajánlást.

Kevés rosszabb lehet annál, mint amikor egy szülővel közlik, gyógyíthatatlan betegségben szenved a gyermeke. A mosonszentmiklósi kisfiúnál, Balázs Bencénél 2019 januárjában diagnosztizáltak gerincvelői izomsorvadást, az SMA kettes típusát.A szülei, Balázs Ágnes és Richárd természetesen nem nyugodtak bele a lehetetlenbe. Nap mint nap keresik, kutatják azokat a lehetőségeket, melyekkel jobbá, szebbé tudják tenni gyermekük mindennapjait.

A bajban szerencsére sokan állnak mellettük, így közöttük volt az ETO FC is – korábban a várbalogi focicsapat szintén segítette Bencét –, a kisfiú és egykori labdarúgó édesanyja is a zöld-fehér együttes szurkolója. A napokban pedig a lipóti futballisták döntöttek úgy, ők is támogatják Bencét a gyógyulásban.

A szigetközi együttes csapatkapitánya, Bieder Gábor társait képviselve kedden kereste fel a mosonszentmiklósi családot.

A takaros házban Bence a családi asztal mögött ülve várta a vendégeket. A tündéri kisfiú feszengés nélkül üdvözölte a belépőket. Szemében boldogság tükröződött, amivel tudta nélkül ad reménységet szüleinek s az érte aggódóknak. Egyedül a kicsi, épp rászabott kerekesszék emlékeztet a keserű valóságra. Persze ő ebben is boldognak tűnik, s úgy mosolyog a fotózásnál, mintha az égvilágon semmi gond nem lenne.

„A Kisalföldben olvastunk Bencéről, s megbeszéltük a fiúkkal, akikkel az előző szezonban még a harmadosztályban szerepeltünk, hogy szeretnénk segíteni. A megmaradt csapatpénzt, ami pontosan száznyolcvanezer forint, odaadjuk neki” – kezdte Gábor, aki azt is elárulta, a pénz tulajdonképpen a büntetésekből jött össze: a meccseken kapott sárga és piros lapok, esetleges hibák után kiszabott összeget külön gyűjtötték, s eddig a szezon után egy közös összejövetel alkalmával költötték el.

„Jobb helyre került most ez a pénz, s szeretnénk majd ezután is figyelemmel kísérni Bence sorsát. Azt megígérhetem, a kupakgyűjtésbe is beszállunk” – tette hozzá a futballista, mert a szülők most ebbe is belevágnak. A cél egy speciális kezelésre Olaszországba eljutni, ahol egy úgynevezett SMA-központban Bence még jobban tudna fejlődni.

„Ő a mi kis hősünk. Fantasztikus, ahogy a kéthavonta kapható beavatkozásokat tűri, elviseli. Ezeknek s a gyógytornáknak kö- szönhetően szerencsére sokat javult az állapota. Önállóan 2018 augusztusában állt fel utoljára. Sokáig a karját sem tudta fel- emelni, most pedig már vidá- man integet. Segítséggel, meg azzal a lábára csatolható eszközzel pedig, amit nemrég kaptunk, már mintegy egy percig tud állni” – meséli a télen már ötesztendős kisfiú édesanyja, akitől megtudtuk, a mostanában több hasonló betegséggel küzdő gyermeknek segítő, több mint hétszázmillió forintba kerülő kezelés Bencének a kora miatt már nem adható.

„De nem adjuk fel a reményt. Egy angliai internetes csoportban azt írták, náluk már van egy gyógyszer, ami a kisfiunknak is beadható lenne, de ezt egyelőre nem forgalmazzák Magyarországon” – mondta bizakodva Richárd, Bence édesapja.

„Szeretnénk ezúton is megköszönni azoknak, akik eddig és ezután is segítettek bennünket. Valamikor kispályán magam is fociztam, de bevallom, nem gondoltam volna, hogy egyszer majd teljes csapatok támogatnak. Nemcsak a játék miatt, ezért is gyönyörű a sport” – tette hozzá meghatódva az édesanya.