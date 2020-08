Új lehetőségek kapujában a Soproni Egyetem

Mint arról a Kisalföld is beszámolt, augusztus 1-jétől a Soproni Egyetem alapítványi fenntartásban működik. Ezzel egy időben új vezető került az intézmény élére prof. dr. Fábián Attila egyetemi tanár személyében. Az új vezetővel a változásokról és az előttük álló feladatokról beszélgettünk.

– Mennyire érte váratlanul a felkérés a rektori feladatkörre?

– Meglepett, mert az utóbbi két évben visszavonultam az egyetemi vezetői feladatoktól. Ugyanakkor megtisztelő is, hogy dr. Csányi Sándor elnök úr és Zambó Péter államtitkár úr rám gondoltak. Elkezdtünk közösen gondolkodni és ezek a gondolatok összesimultak. Felemelő érzés annak az egyetemnek a vezetését ellátni, ahol hallgató voltam és ahol harminc éve oktatóként dolgozom. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, mekkora kihívás áll előttünk.

– Milyen fontosabb célokat fogalmazott meg?

– Ennek az egyetemnek több évszázados történelme és hagyományai vannak, de meg kell újulnia. Megváltozott a felsőoktatás, megjelent az online alapú oktatási lehetőség igénye és kényszere. Szeretnék az egyetem vezetésével, oktató- és dolgozókollektívájával olyan nemzetközileg elismert intézmény építésébe kezdeni, ami a fenntarthatósági egyetemi világranglista élmezőnyébe juttatja a Soproni Egyetemet. Ehhez a zöldküldetéstudaton túl sok feltételnek meg kell felelni, az egyetem valamennyi tevékenységét a mindennapok szintjén át kell hatnia a környezettudatosságnak.

– A fenntartó hatékonyságot, piacorientált működést és a bevételteremtő képesség fokozását várja el. Milyen út vezet ehhez?

– Az egyetem számára a modellváltás szemléletváltást is jelent, ez a vállalkozói szemlélet megjelenésével jár. Eddig állami fenntartásban működtünk, most ezt a feladatot egy állam által is támogatott alapítvány vette át. Fontos a takarékosság, a versenyképesség növelése, melynek alapja a hatékonyan működni és reagálni képes szervezet kialakítása, a különböző területek gazdálkodásának optimalizálása. Másrészt el akarjuk érni, hogy kutatási eredményeink ne csak publikációkban öltsenek testet, hanem értékesíthető, a piacon hasznosítható termékeket és technológiákat tegyünk le az asztalra. Ennek érdekében létrehoztunk egy innovációért és vállalati kapcsolatokért felelős rektorhelyettesi pozíciót, amit dr. Alpár Tibor tölt be.

A karokon folyó munkában nagy lehetőség van, ennek jobb kihasználása, összehangolása, piacra vitele a következő időszak kiemelt feladata. További lehetőségeket teremt, hogy januártól csatlakozik a Soproni Egyetemért Alapítványhoz a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. és az Erdészeti Tudományos Intézet (Erti). Velük szorosan együtt fogunk működni, a cél, hogy ez a hármas egy olyan csapatot alkosson, amiből tudományos eredmények, értékesíthető termékek szülessenek és az intézmény nemzetközi elismertségű legyen. A várossal is erősebb, a kölcsönös előnyök kihasználásán alapuló együttműködésre törekszünk. A botanikus kert megújításával, arborétumszerű fejlesztésével az a tervünk, hogy az egyetem önmagában is turisztikai látványosság legyen.

– Hogyan oszlik meg a feladat és a felelősség az alapítvány kuratóriuma és az egyetem szenátusa között?

– A törvény szerint a szenátus elsősorban döntés-előkészítő feladatokat lát el, a szakmai fejlődésért, a koncepciók, stratégiák megalkotásáért felel. A kuratórium pedig a fenntartással összefüggő területeken rendelkezik döntési jogosultsággal. Most alakítjuk ki a munkarendet, a gyakorlatban eddig teljes körű egyeztetés és egyetértés volt közöttünk.

A kuratórium természetesen támogatásáról biztosította az egyetemet. Dr. Csányi Sándor elnök úr az első szenátusi ülésen azt is bejelentette, hogy dr. Palkovics László miniszter úr támogatja az egyetem fejlesztési programját. A részleteket nekünk kell kidolgozni és előterjeszteni. Augusztus 1-jétől a kuratórium kinevezte Takács Tibort gazdasági főigazgatónak. A gazdasági főigazgatóság feladata az oktatási és kutatási tevékenység működési feltételeinek megteremtése, a négy kar mellett az egyetem ötödik pilléreként.

– Mire számíthatnak a hallgatók és az alkalmazottak szeptembertől?

– Az egyetemnek tartós finanszírozási szerződése lesz az alapítványon keresztül a magyar állammal. Ez azt jelenti, hogy megmaradnak az államilag finanszírozott képzések, és azt is, hogy minden kollégára számítok, aki az egyetemért hajlandó tenni és jó minőségben, eredményesen dolgozni. Arra kell számítani, mint egy olyan vállalatnál, ahol egyetlen mérce létezik: a teljesítmény.

– Lesz-e idén gólyatábor, illetve balekhét?

– Igen, viszont fokozottan figyelünk az egészségügyi előírások betartására és betartatására. A valétálást is megtartjuk, lesz szalamander és bál augusztus 22-én. A valétálás évszázados hagyománya az egyetemnek, nem maradhat el, bár a mostani egy kicsit más lesz, mint a korábbiak. Különös időket élünk, szeretnénk megőrizni a hagyományainkat. A Soproni Egyetem a magyar felsőoktatás kiemelkedő és fontos szereplője lesz.