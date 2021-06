Ötvenszeres véradó a lövői óvónő, aki 25 éve segíti a Vöröskeresztet

A nyugalmazott óvónőnek, Mészárosné Lökkös Ildikónak szívügye másokon segíteni, amit a 25 éves vöröskeresztes tevékenysége igazol. A fáradhatatlan munkáját arany fokozatú kitüntetéssel ismerték el, szombaton pedig megkapta az ötvenszeres véradásért az elismerő oklevelet és emlékplakettet.

A lövői Mészárosné Lökkös Ildikó önkéntes tevékenységét arany fokozatú kitüntetéssel ismerte el a Magyar Vöröskereszt idén májusban. Az egykori óvónőt 1996-ban nevezték ki a Lövői Lakóterület Alapszervezet vöröskeresztes titkárának, és azóta rendíthetetlenül végzi a szervezet körüli munkáját.

– Örülök neki, hogy elismerik a munkámat, de a kitüntetés nem csak az én érdemem. Mindezt a lövői vöröskeresztes szervezetnek és az aktív véradóinknak köszönhetem, hiszen nélkülük hiába is próbálnám végezni a feladataimat – mondta Mészárosné Lökkös Ildikó, aki a májusi kitüntetést követően szombaton elismerő oklevelet és emlékplakettet kapott mint ötvenszeres véradó.

– A Vöröskereszthez általános iskolás koromban csatlakoztam. Akkor kezdtem el elsősegélynyújtó versenyekre járni, aztán a gimnáziumi éveim alatt is folytattam ezt a tevékenységet. Mindig is fontos volt számomra, hogy embertársaimnak, főleg az idősebbeknek segítsek. Fiatal felnőtt koromban sem hagyott alább a lelkesedés, mindig volt előttem egy példakép, mint például a volt kolléganőm, aki előttem volt a helyi szervezet titkára – számolt be.

Mint megtudtuk, a lövői alapszervezet kiemelten aktív, hiszen 155 taggal büszkélkedhet és 17 aktivista segíti a feladatok megszervezését, lebonyolítását. A tagok számára a vöröskeresztes feladatok ellátása mellett fontos a település közösségi élete is. Szerveznek közös kirándulásokat, túrákat, karácsonykor a 70 év felettieknek szeretetcsomagot készítenek az iskolásokkal, és közösen viszik el az otthonokba. Ezzel a kezdeményezéssel a gyermekeknek is megtanítják, hogy fontos az idősekről gondoskodni.

– Büszke vagyok arra, amikor az iskolások részt vesznek egy-egy feladatban, de az is örömet szerez, amikor azok a helyi óvodások jönnek, akik az én csoportomba jártak és már betöltötték a 18. életévüket. Örömteli azt látni ilyenkor, hogy felcseperedtek és tesznek azért, hogy segítsenek társaikon. Az is gyakran előfordul, hogy a szülőket már a kisgyermekek is elkísérik egy-egy véradásra. Ennek az a lényege, hogy magától értetődő legyen számukra, hogy szükség van a véradásra – fejtette ki Mészárosné Lökkös Ildikó.