Gasztrovásár Mosonmagyaróváron – A Konyha Piaca a malomnál

A Konyha Piaca címmel augusztus 8-án bemutatkoznak a Stílusos Vidéki Éttermiség termelői és gasztrovásár nyílik a Malom Placcon. Mindez a magyaróvári belváros szívében, a főhercegi malom udvarán, ahová az ország legjobb éttermei közül települnek majd ki.

Régóta állt üresen és kihasználatlanul a magyaróvári belvárosban a főhercegi malom. A tulajdonos a Deák tér felőli épület egy részét újította fel és hasznosította. Most azonban a falakon túl is betekintést kaphatunk: egy új közösségi tér jön létre a Malom Placc által.

Szabadtéri események

– Az ingatlan gazdája gondolkodott, hogy miként lehetne hasznosítani a belvárosi területet. Jött az ötlet, hogy első körben az udvar alkalmas lehet szabadtéri események szervezésére. A Malom Placcot a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) éttermeivel és termelőivel együtt nyitjuk meg augusztus 8-án – tudtuk meg Husz Szilvia főszervezőtől. Hozzátette: a SVÉT neves éttermekkel települ ki Mosonmagyaróvárra. Budapest mellett Lajoskomárom, Encs, Eger képviselteti magát vendéglátóhellyel, a Lajta-parti városból a Malom Café és a Croissant Bakery. Emellett az ország különböző pontjairól érkeznek termelők is, de helyi ismert vásározók is bekapcsolódnak a programba. Így a kézműves szappantól a pálinkán keresztül a szörpökig sokszínű kínálat várja a vásárlókat.

Husz Szilvia arról is beszámolt, hogy 14 színes faházat és egy állandó színpadot helyeztek el, de babzsákok is érkeznek. Érdekesség, hogy a helyszín már két irányból, a Magyar utca felől és a nemrég elkészült Lajta sétány felől is megközelíthető lesz. A gyerekeket is érdekességekkel fogadják, állatsimogató mellett például hetven kilogramm édességgel lepik meg őket. A helyi szállodákat is népszerűsíteni fogják a délelőtt 9 órától este 7 óráig tartó eseményen.

Segítik egymást

– A SVÉT egyesület azonos felfogású, de eltérő stílusú éttermek baráti szövetsége. Jelenleg 22 tagunk van, napi kapcsolatban állunk egymással, folyamatos a szakmai munka, segítjük egymást, mit hol érdemes beszerezni. Most csak éttermeket fogunk össze, de tervezzük a bővítést termelőkkel, oktatási intézményekkel, borászokkal, sörfőzőkkel kiegészülve – emelte ki Ruprecht László,a Stílusos Vidéki Éttermiség egyesület elnöke. Arról is beszélt, hogy minőségi ételekkel várják az éttermek a vendégeket, a paprikás krumplitól a mangalicapofával fogyasztott főzelékig gazdag kínálat lesz. Egy mosonmagyaróvári étterem, a Malom Café is aspiráns SVÉT-tagként (egy év után lehet bekerülni). Az ismert séf szerint a szervezet számára az is fontos, hogy a termelőket közvetlenül összekösse az éttermekkel.

Erősödő vásárok

– Egyre nagyobb az érdeklődés a piacok, vásárok iránt. A lakossági vásárlás viszont még nem elég erős, ezért is fontos, hogy a vendéglátásban tevékenykedők felvegyék velük a kapcsolatot, hiszen ők nagyobb megrendelők lehetnek – vélekedett Ruprecht László, aki elismerően szólt a Malom Placcról is, ahol igazi piaci forgatagot lehet kialakítani, közel az osztrák és szlovák határhoz. Turisztikai szempontból is jó a kisugárzása a helynek – fűzte hozzá.