A legfiatalabb Kisalföld Év Embere nehezen hiszi el, hogy tehetséges

Egy leukémiás kisfiú, Gellén Milán javára szervezett jótékonysági licitre ajánlotta fel egy díjazott képét, ami félmillió forintért kelt el, és azóta újból segített alkotásaival egy-egy jó célért. Mihályi Dániel még csak 11 éves kisfiú, aki a fényképezés szenvedélyének él: ő vehette át eddig legfiatalabbként a Kisalföld Év Embere díjat.

Szerény kamasz fiú, aki – édesapja szerint – nehezen hiszi el, hogy ügyes és tehetséges. Pedig sokan, ismerősök és ismeretlenek, laikusok és fotósok is bátorítják a 11 éves Mihályi Dánielt egy-egy fényképét látván: csak folytassa a fotózást és örvendeztessen meg minket alkotásaival. A darnózseli iskola hatodikosát választottuk a Kisalföld Év Embere díj győztesének a mosonmagyaróvári térségből. Ő eddig a legfiatalabb, aki e kitüntetést kiérdemelte.

Legyen inspiráló az elismerés

– Orvosok, tudósok is átvehették már e díjat, idősebbek, akiknek több idejük adatott megmutatni, hogy mit tehetnek a közösségért. Legyen ez az elismerés számodra inspiráló, hogy menj tovább ezen az úton, hogy folytasd ezt a munkát, melyhez van érzéked és tehetséged – hangsúlyozta Varga Ottó, a Kisalföld főszerkesztője, akivel Danit otthonában látogattuk meg, a Kisalföld Év Embere díj átadóját ugyanis a járványügyi helyzet átírta. A főszerkesztő hozzátette: szívesen látjuk a megyei lapban a fiú alkotásait és első önálló kiállítása létrehozásában is segíteni kívánunk.

A kamasz fiú indulásáról és sikereiről idén többször is beszámoltunk a Kisalföldben. A 11 éves diák kishúgával, Dórival és szüleivel él Darnózselin. Január óta már több ezer képet készített. Édesapja szerint egészségesen kritikus önmagával szemben, csak a legjobb képeit tartja meg. És úgy tűnik, nemcsak a fotózáshoz van érzéke, hanem ahhoz is, hogy melyik képével jelentkezzen egy-egy versenyre, ahol akár tapasztalt természetfotósokkal is összeméri tehetségét.

Eddigi sikerek

– Az Év Bisel Fotósa 2020 pályázaton egy békás fotómmal, amit az udvarunkon kialakított itatónál kaptam lencsevégre, különdíjat nyertem. Az Ember és Természet Fotópályázaton egy harmadik díjjal jutalmaztak, míg a Tatai Vadludak versenyen a legjobb huszonöt közé választották a képemet – mutatja okleveleit a fiatalember, aki a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat a katonai meteorológia napja alkalmából hirdetett fotópályázatára is több alkotást küldött be. A megmérettetésre országosan közel ezer képet neveztek be, melyek közül a zsűri kiválasztotta a 12 legjobbat. Ezek aztán egy közönségszavazáson vettek részt, ahol Dani fotója zárt az első helyen. A kiválasztott 12 képből falinaptár készül. Az Aranyfolyó című alkotás azóta kisebb történelmet írt.

Kortársain segít

Amikor a család azt látta, hogy a mosonmagyaróvári Gellén Milán leukémiás kisfiú javára gyűjtés indul, Dani a Dunaremeténél lencsevégre kapott alkotását ajánlotta fel. Remélte, hogy ezáltal legalább 15 ezer forinttal hozzá tud majd járulni Milán gyógyulásához. A licitről mi is beszámoltunk, ezzel segítve a licitlépcsők növekedését. Végül a fénykép 500 ezer forintért kelt el. Azóta Dani a Példa egyesület javára is kínált már fényképeiből, rászoruló gyermekeket támogatva.

A jólelkű fotóst a sors is megajándékozta: amikor a régi fényképezőgépe elromlott, egy jóakaró felajánlott neki egy Nikon fotógépet, amivel azóta is készíti csodás alkotásait. A fiú szenvedélyéből pedig mostanra közös családi időtöltés lett, a napokban születésnapját ünneplő kishúga is már ellesi a fortélyokat Danitól.

És mi lesz, ha nagy lesz? Erről már határozott az elképzelése: természetőr, mert úgy gondolja, hogy ezáltal egyszerre élhet szenvedélyének és az állatok, növények szeretetének is.