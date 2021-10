A hátrányos helyzetűeknek segítenek a győri oroszlánok

Győrben három Lions klub működik. Ezek egyike, a Győr Arrabona Lions Club húsz éve, 2001-ben másodikként alakult meg a városban. Az egyesület fő feladatának a látássérült és hátrányos helyzetű emberek és fiatalok támogatását tartja. A klub megtalálta helyét és kialakította saját tevékenységi körét a város jótékonysági szervezetei között.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony belengette a megszorításokat

Különleges ez az év a húszéves jubileumát ünneplő egyesület számára. Már csak azért is, mert a világjárvány miatt tavaly nagyon sok programjukat nem tudtak megtartani. Ilyen például a Győrben és az országos Lions-életben ismertté és példaértékűvé vált pannonhalmi jótékonysági séta, amit 2003 óta minden évben szeptemberben rendeznek meg.

Háromszázan sétáltak

– Nagyon boldogok voltunk, hogy egy év kihagyás után idén ismét megtarthattuk a jótékonysági sétánkat. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, így az őszi napsütésben közel háromszázan indultunk el – ki-ki erőnléte szerint – a négy vagy nyolc kilométeres sétára. A nevezési díjakból és az adományokból több mint hatszázezer forint gyűlt össze. Ezt az összeget idén a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének és a „Mit tehetnék érted?” Autista Otthon Alapítvány mindszentpusztai autista-lakóotthona támogatására ajánlottuk fel – mondta Győriné Fodróczy Annamária, a Győr Arrabona Lions Club elnöke.

A Lions-közösségnek többféle célkitűzése van. Az egyik alapvető a látáskárosodás megelőzése, a látáskárosultak segítsége. Emellett segítik a beteg, rászorult embereket. A szövetség is különös hangsúlyt fektet a tehetséges vagy hátrányos helyzetben lévő fiatalok felkarolására. Mivel a látássérülésekhez kapcsolódik a cukorbetegség is, az utóbbi években a diabétesz megelőzését és szűrését is az alapvető célok közé vette fel a nemzetközi és a magyar szövetség is.

Az építkezéstől kezdve figyelik és segítik az otthont

– A pannonhalmi jótékonysági séta abból az okból született meg, hogy az akkor épülő autistaotthon megépítését támogassuk. Évről évre egyre népszerűbbé vált a rendezvény. Az autistaotthon életét azóta is figyelemmel kísérjük és igyekszünk a működésüket a támogatásunkkal segíteni. Az elmúlt években más szervezeteket is támogattunk ennek a bevételéből, mint például a Tandem-Szem Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesületet, vagy a „Süss fel Nap!” Alapítványon keresztül a Radó Tibor általános iskolát, ahol több speciális nevelési igényű vagy hátrányos helyzetű gyereket oktatnak.

Az Arrabona Lionsnak köszönhetjük a „kattogókat”

Győriné Fodróczy Annamária 2021 júniusában lett az egyesület soros elnöke, ami egyéves megbízatást jelent. A legfőbb célja, hogy a korábban kialakított és a pandémia miatt elmaradt programjaikat tartalmasan és jól meg tudják szervezni. Az elmúlt húsz évben számos ilyen – mára hagyományosnak mondható – programot hozott létre a Győr Arrabona Lions Club. Nekik köszönhető az az országosan egyedülálló, „Kattogó” elnevezésű projekt, amelynek keretében először telepítettek nagyobb mennyiségben a közlekedési lámpákhoz hangjelző készülékeket. 2005 óta összesen 182 darab „kattogót” szereltek fel és üzemeltetnek gyalogátkelőknél. Folytatná a hagyományos őszi véradásuk megszervezését és az adventi forralt borozással kísért jótékonysági gyűjtésüket. Rendszerint áprilisban tartják meg az egészségnapot az Újvárosi Művelődési Házzal közösen, ami sajnos 2020-ban és 2021-ben is elmaradt. Kiemelte, hogy itt olyan embereket is el tudnak érni, akik nehezebb körülmények között élnek. Ezen a napon a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének szemszűrő buszát is a városba tudják hozni. A szemorvos mellett belgyógyász, bőrgyógyász szakemberekkel lehet találkozni és diabéteszszűrést is végeznek. A klubéletet színesítik a kirándulások, kerékpártúrák és a neves személyiségeket vendégül látó Lions-esték – folytatta programjaik felsorolását az elnök. Hozzátette, nagyon bízik benne, hogy ezt az ő elnöki periódusa alatt meg tudják szervezni. A klub jelenleg 23 taggal működik. Győriné Fodróczy Annamária célja, hogy elnöksége alatt növekedjen a taglétszám is.