Tűzoltás: jól vizsgázott a riasztásértesítő rendszer

Kigyulladt egy körülbelül hatvan négyzetméteres melléképület tetőszerkezete kedd este Győrújbaráton, a Gárdonyi utcában. A tűzhöz a győri hivatásos és a győrújbaráti önkéntes tűzoltókat riasztották. A gyors beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt a tűzeset során.

Németh Károly, a Győrújbaráti Tűzoltó Egyesület parancsnoka elmondta, hogy 19.17-kor kapták az értesítést a nem régóta tesztelt Flame alkalmazáson, hogy Győrújbaráton a Gárdonyi utcában melléképület ég. Ketten a szertárban voltak, az applikáción pedig azonnal látták, hogy még négyen a helyszínre indultak. Mindez rövidebb idő alatt történt, mint ahogy ezt el lehet mondani. Mire a tűzoltóautóval a helyszínre értek, a csapat két tagja már kihozott egy gázpalackot is a szomszédos épületből, hőhatás szerencsére nem érte, így robbanás sem történt. Azonnal megkezdték az oltást, majd a győri egységek is a helyszínre érkeztek és közösen fékezték meg a tüzet, ami így a családi házra szerencsére nem terjedt át. A melléképületben kerti gépek, bútorok, kerékpárok és egyéb ingóságok égtek. Anyagi káron kívül szerencsére személyi sérülés nem történt.

A gyorsaság titka

Azt, hogy a lánglovagok gyorsan a helyszínre értek, annak is tulajdonítja a parancsnok, hogy az új, saját kérésükre kifejlesztett mobil applikációt vették igénybe a kivonulás megszervezéséhez. Az alkalmazás megszületéséről már szeptemberben hírt adtunk lapunkban. Két fiatalember, Szabados Dániel és Varga Bence a győrújbaráti önkéntes tűzoltók kérésére elkészítette a Flame alkalmazást, amellyel az egyesület villámgyorsan tud reagálni a riasztásra.

Cikkünknek köszönhetően 78 önkéntes tűzoltó-egyesület érdeklődött az alkalmazás iránt, amit jelenleg már tizennyolc csapat 147 önkéntes tűzoltója használ béta, azaz tesztverzióban. Nagyon jók a visszajelzések. A fejlesztők elmondták, hogy az alkalmazást szerte az országban tesztelik, sőt, Romániából és Szlovákiából is érkezett megkeresés.

Decembertől még jobb

– Minden egyesülettel tartjuk a kapcsolatot, folyamatosan kapjuk tőlük a visszajelzéseket. Egyre több inspirációt kapunk arra, hogyan lehetne még jobb az applikáció. Az észrevételek alapján fejlesztjük tovább és terveink szerint december 1-jén kerül fel a végleges verzió az App Store-ba és a Play Áruházba.

Ingyen próbálható

Decembertől januárig mindenki ingyen kipróbálhatja a teljes verziót és mindenki el tudja dönteni, szeretné használni vagy sem – vázolta a terveiket Szabados Dániel.

A fiatalember azt mondja, hogy már most is nagyon gyors a riasztás, hiszen ez volt az alapcél, de a végleges verzió összetettebb lesz. Megjelennek benne kényelmi funkciók is. Még könnyebb lesz használni, sokkal rugalmasabban fog működni.