Farkas Renáta, a győri Széchenyi-egyetem könyvtárosa lett „Az év fiatal könyvtárosa” különdíjasa

A digitális társadalom térhódításával sok régi szakma teljesen átalakult. Egy mai könyvtárosnak például – főként, ha egyetemen dolgozik – egészen más a feladatköre, mint tíz évvel ezelőtt volt. Talán kitűnnie is jóval könnyebb mint korábban. Farkas Renáta, a győri Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltárának egyik osztályvezetője így nyerhette el „Az Év Fiatal Könyvtárosa” különdíjat.

– Hogyan lesz az ember könyvtáros? Szeretni kell a könyveket?

– Nyilvánvalóan szeretem a könyveket – az általános iskolában a kötelezőket is elolvastam –, de ez a pályaválasztásban nem játszott döntő szerepet. A gimnázium elvégzése után elsősorban a művelődés- és rendezvényszervezés érdekelt, illetve a pszichológia, így ilyen irányban gondolkodtam a továbbtanulásban. A jelentkezésnél megjelöltem az informatikus–könyvtáros szakot is, így ez lett a befutó. Az angol nyelv és az informatikai ismeretek egyaránt érdekeltek. Debrecenben informatikus–könyvtárosként diplomáztam, majd a mesterképzést az ELTE-n folytattam, ahol üzleti információmenedzseri szakirányú végzettséget is szereztem a szakom mellé.

– Mire használható a könyvtárakban egy információmenedzseri képesítés?

– Tanulmányaim során olyan gazdasági ismeretekre tettem szert, amelyek alkalmasak vállalati információs tanácsadásra. Ezek megyei, illetve egyetemi könyvtárakban egyaránt remekül hasznosíthatók.

A könyvtárral együtt fejlődni

– Mióta él Győrben és dolgozik az egyetemen?

– 2014-ben helyezkedtem el alkalmazottként a jó hírű győri Széchenyi-egyetemen könyvtárosként, ahol először az elektronikus tananyagok kezelése volt a feladatom. Idővel persze egyre bővült a munkaköröm, új feladatok találtak meg. Ahogyan az egyetem, úgy a könyvtár is komoly és folyamatos fejlődésen ment át. 2017-től a felsőoktatási rangsorfigyelés, elemzés, továbbá adatszolgáltatás a nemzetközi rangsorokba is feladataim közé tartozik. Mára már egy kisebb csapat is létrejött erre a feladatra, melynek tevékenységét igyekszem hatékonyan koordinálni. Talán nem kell mondanom, hogy az egyetem hazai és nemzetközi megítélése, a külföldi hallgatók bevonzása mennyire fontos, presztízsértékkel bír, valamint lényeges arculati tényező. Az intézmény fejlődését jelzi, hogy mára mindkét globális felsőoktatási minősítő szervezet, a QS és a Times Higher Education Impact Ranking listájára is felkerült. E feladatok mellett a klasszikusabb könyvtári teendőket is ellátom. Négy éve vezetem a könyvtár állományalakító és feldolgozóosztályát, ezzel együtt szerteágazó, változatos munkát végzek, amit nagyon szeretek.

Remek pályázattal szakmai különdíj

– A múlt héten országos elismerést kapott a munkája. Ez egy szakmai díj?

– A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az Informatikai Könyvtári Szövetség (IKSZ) szakmai díjakat ad. Idén „A könyvtár új útjai: merre tovább könyvtárosként?” című dolgozatommal pályáztam, és a kuratórium döntése alapján nyertem el végül a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott „Az Év Fiatal Könyvtárosa” különdíjat. Az igazat megvallva reménykedtem a sikerben, de nagyon örültem, amikor e-mail-ben értesítettek az eredményről. Ezt a díjat egyébként 35 év alatti könyvtárosok kaphatják, akik a szakmában tevékenykednek.

– Mi volt a pályázat anyaga, milyen megkötéseknek kellett megfelelni?

– Különösebb tartalmi megkötés nem szerepelt a kiírásban, így szerencsére arról írhattam, amit csinálok és szeretek. A közel harmincoldalas anyag négy-öt esztendőt ölel fel, bemutatom benne a területemet, illetve az egyetemi könyvtár megújulási folyamatát, különös tekintettel az olyan megújuló szolgáltatásainkra, mint a KutatóKapocs, a CégPont Neked vagy a Szakdoga-para. (a KutatóKapocs lényege tudománymetriai adatszolgáltatás, publikációs tanácsadás, kutatástámogatás, képzések biztosítása oktatóknak, a CégPont Neked az üzleti információszolgáltatás, versenytárselemzés, céginformáció, információbróker-tevékenység újragondolása, a Szakdoga-para a végzős hallgatóknak célzott szakdolgozat-készítési tanácsadás, hatékony irodalomjegyzék, forrás- összeállításhoz tippek, keresési technikák bemutatása az adatbázisokban). Mindezek mellett írtam a diplomaleadó felületünk kezeléséről és a kutatástámogatás fontosságáról is. A tudományos munka az egyetem berkein belül különös figyelmet kap, így a speciális adatbázisok kezelése úgy az oktatók, mint a hallgatók részére egyaránt fontos. A kutatással együtt jár a publikáció, így ennek hatékony működtetésében is részt vesz a könyvtár. A jó PR természetesen egy egyetemi könyvtárnak is szükséges, így az ezzel járó tevékenységekben is szívesen részt vállalok. Lényegében ezeket a témákat foglaltam össze a pályázatomban.

– Mit jelent önnek ez a díj?

– Elsősorban egy megerősítést, hogy jó úton járok, járunk. Az egyetemi könyvtár megújulása nagyszerű folyamat és örülök, hogy a részese lehetek. Munkánk sokrétű, új, modern technológiákat használunk, a kutatási munka támogatása pedig folyamatos tanulást, felkészültséget igényel. Ennek köszönhetően mindig van kihívás, sohasem unatkozom. Az egyetemi könyvtár munkatársai körében különösen a minőségbiztosítás kapcsán értékelődött fel a csapatszellem, valamint a közösen végzett munkára való készség. Mindez nálunk nagyszerűen működik, mindannyian folyamatosan alkalmazkodunk a változásokhoz, és külön feldob, hogy lendületes kollégákkal dolgozhatok.

Kirándulás és fuvolaszó

– Mit csinál, hogyan kapcsol ki egy könyvtáros?

– Leginkább kirándulással, utazgatással kapcsolok ki, de a görkorcsolyázást és a biciklizést is szeretem. Tavaly például körbetekertem a Balatont, idén a Velencei-tónál is jártam, a környéken pedig többnyire a Szigetköz és Pannonhalma felé veszem az irányt. Ha olvasok, általában lélektani, pszichológiai, illetve könnyed regényeket veszek a kezembe. Nagyon szeretem a zenét, ha lehet, koncertekre, zenés rendezvényekre járok, és korábbi zenei képzettségem felfrissítésére három éve fuvolaórákat veszek.

– Hogyan tervezi a jövőt, milyen feladatok várnak önre a könyvtárban?

– A folyamatosan megújuló könyvtárban mindig lesznek kihívások, új feladatok, amelyek inspirálóan hatnak rám. A tudományos világban, felsőoktatásban rengeteg a potenciál nemcsak kutatói, de a könyvtári oldalról is. Az oktatás- és kutatástámogatás ma is az egyik legfontosabb feladatunk, és minden bizonnyal az lesz a jövőben is. Előretekintve talán egy év múlva előfordulhat, hogy ismét pályázok „Az Év Fiatal Könyvtárosa” díjra, de akkor már a fődíj lesz a cél.