Nem csak a zselés a sláger, otthon egészséges változatot is készíthetünk – Recept

Karácsony közeledtével az egyik legkedveltebb édesség a szaloncukor. Mindegy, hogy fára akasztva, vagy alatta egy kis kosárban kínálva, sokan szeretik.

A győri Baross út környékén nem találjuk a megszokott árusokat, végül Móróné Forró Krisztina boltjában lelünk nagyobb kínálatra. A tulajdonos elmondja nekünk, hogy a héten érkezik hozzá a szaloncukor java, akkortól 60 különböző fajtából lehet majd választani. Ennek egyszerű oka van: nyáron szokta leadni a rendelést, ám most annyira bizonytalan volt még a helyzet, hogy nem mertek nagy tételt kérni.

Bizony, a kép szomorú: a győri belváros állandó szaloncukrosai közül, akik szinte hozzátartoztak az utcaképhez, többeket nem találunk. Krisztináék árultak az Árkádban, a plázában, a Virágpiacnál, most egyik helyen sincsenek jelen.

– Sokkal kisebb a kereslet, talán takarékosabbak is lettünk, ráadásul sokan nem mernek kijönni az utcára, inkább a netes vásárlásokat részesítik előnyben – véli Móróné Forró Krisztina.

Magyarországról magyaroknak

Nála a Feketeerdő-krémmel töltött Vadász a legdrágább, 5500 forint kilója, a különlegességek – mint a brandy-narancs, a mézeskalácsos, a konyakmeggyes, az amarettós – 3800 forintért, a krémesek 2800-ért, az alap 900 forintért kapható. Megjegyzi, hogy a zselés egész évben eladható, az a favorit. Általában a vásárlók egy kilót vesznek, méghozzá vegyesen, beletéve ebből is, abból is. Hozzáteszi, hogy a szaloncukor hungarikum, tehát mind­egyik termék magyar készítés, egyedül a szintén fára akasztható bonbonos változatok lengyelek.

A zselés a favorit

– Amit eladok, annak hatvan-hetven százaléka zselés. Nálam általában vesznek egy kilós zseléset és egy kiló vegyeset. Az árak évek óta valamivel ezer forint felett vannak átlagban – osztja meg velünk Farkas Zsigmond tulajdonos, aki évtizedek óta árul a vidéki pályaudvarnál. Miközben beszélgetünk, Sopf Béláné vásárló tejkaramellát és gumicukrosat vesz az unokáknak, emellett még az obligát zselésből markol. A győri nyugdíjas, Marika ellenben diósat keres, legfeljebb 25–30 dekát vesz, neki az elég az ünnepre. Bár sokan kedvelik, ő nem szereti az extrákat, a csípőset, alkoholosat.

Később szerezzük be

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója a Kisalföldnek elmondta, hogy egy hete folyamatosan emelkedik a kereslet a szaloncukor iránt az üzletlánc boltjaiban, ám időarányosan pár százalékkal elmarad a korábbi évekhez képest. Úgy látja, hogy a járvány miatt a vásárlók később szerzik be a szükséges árukat, mint máskor; Mikulás előtt is az utolsó 3–4 nap volt nagyon erős.

– Évek óta emelkedik a minőségi szaloncukrok aránya, mára fele-fele arányban veszünk lédiget és dobozos, jobb minőségűt, de drágábbat. A lédigek között továbbra is a zselés a favorit, melyet a kókuszos ízű követ. Az árak hasonlóak a tavalyiakhoz – fejezte be Fodor Attila.

Legjobb otthon

A kijárási korlátozások miatt egyre népszerűbb az otthoni szaloncukor-készítés. Papp-Szabó Viktória győri táplálkozástudományi szakember már évek óta készíti egészséges, otthon is könnyedén elkészíthető szaloncukrát, melynek receptjét, most olvasóinkkal is megosztja.

– Ezt a receptet először egy Mikulás-napi tornára készítettem el, ahol gyerekek is voltak, a nekik készített csomagokba rejtettem el. Nagy sikere volt – mesélte Papp-Szabó Viktória.

Hozzávalók:

60 g olvasztott kókuszzsír

60 g kakaó

50g méz

Aszalt gyümölcs és/vagy valamilyen mag

– A hozzávalókat gondosan kikeverjük gépi habverővel. Egy picit hagyjuk állni, hogy az ízek összeérjenek. Ez alatt az idő alatt, egy szilikonos bonbon – vagy muffin forma aljába szórjuk a gyümölcsöt, vagy a magokat – vázolta a teendőket Viktória.

Ezután mindössze annyi a teendőnk, hogy az olvasztott kókuszzsírral elkevert kakaót beleöntjük a formákba. Ha muffin formát használunk, vigyázzunk, hogy ne legyen túl vastag réteg.

– Tegyük hűtőbe, hogy megdermedjen. Ha jónak látjuk, nyugodtan tegyük a fagyasztóba is. A legfontosabb, hogy csak fogyasztás előtt vegyük ki, mert sajnos melegben könnyen olvad.