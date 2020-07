jegyzet – 07.13-ra

A hétvége egyik híre, hogy irányított robbantással szombaton lebontották az NBA-ban szereplő Detroit Pistons egykori legendás csarnokát. A 22 ezer néző befogadására alkalmas aréna a múlté. Annak ellenére, hogy a detroiti csapat legszebb sikereit itt ünnepelte. Az autóipari amerikai város lakóinak érzelmi kötödése megkérdőjelezhetetlen volt a létesítményhez, három egymást követő évben itt adtak leckét akaraterőből a Jordan-felé Bullsnak a nyolcvanas évek végén.

Városrendezés szempontjából mi is izgalmas időket élünk Győrben, bár ha fogadnom kellene, nem tennék rá komoly összeget, hogy a győri színház épületének az utolsó felvonását dinamit adja majd. A Facebookon komoly kis csoport (Győri épületek: Mi legyen velük?) alakult ismert győriekkel, folyik az ötletbörze, mi történjen a mostani színházzal, van-e szükség új kulturális negyedre az egykori Vagongyár területén (az ingatlan most is a Rábáé), hogyan újulhatna meg a vasútállomás, mit lehetne kezdeni a Vízügyi palotával? Ami biztosnak tűnik: egyetlen önkormányzati ciklus alatt nem lesz elegendő forrás az összes „frontra”. Nálunk gazdagabb országok nagyvárosaiban sem jutna pénz ennyi megaberuházásra, s akkor az energiák szétforgácsolásáról nem beszéltünk.

A jelenlegi színház kapcsán érdemes megjegyezni: amikor átadták az épületet 1978-ban, közüzemi szempontból már akkor pénznyelő volt a hatalmas monstrum. Eltelt több mint négy évtized, e téren a helyzet fokozatosan romlott, ráadásul a színház karbantartására messze nem fordítottak kellő figyelmet. Amikor 2017 tavaszán bejelentették a Modern Városok program több mint 130 milliárdos győri elemeit, a színház felújítási csomagja önmagában 20 milliárd forintot tett ki. Amikor kialakítjuk a véleményünket a győri színház épületének jövőjéről, ezt a tényt se felejtsük el.