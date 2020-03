bringával a járvány ellen – napinak

„A biciklizés nem csak egészséges, a tömegből is kiszabadít” – hívja fel a figyelmet a Kerékpárosklub. A vészhelyzet idején most a kellemest kapcsolhatjuk össze a hasznossal. Akik tömegközlekedés helyett bringára pattannak, csökkentik a fertőzésveszélyt a nagyvárosokban.

Győr-Moson-Sopron megye

Fotók: Győr folder, 03.17., 10:26, 10:37., Sopron folder, 03.17., 10:52.

A koronavírus terjedése miatt a Volánbusz számos óvintézkedést vezetett be a járatain. A járműveket folyamatosan fertőtlenítik, az első ajtónál fel- és leszállni tilos, jegyet sem szabad venni a buszvezetőknél. Mivel egyelőre nem teheti meg mindenki, hogy otthon dolgozzon, megyei kerékpáros egyesületek, szakértők azt javasolják: Győrben, Sopronban, a városokban minél többen üljenek nyeregbe.

„Kerékpárral olcsón, dugók és fertőzésveszélytől mentesebben intézhetjük napi ügyeinket. A fertőtlenítőtől kezdve a gyógyszerek, a C-vitamin beszerzéséig a munkába járásig minden megoldható kerékpárral” – kezdte Tömböly Tamás. A Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezetének vezetője szerint „megfelelő fertőtlenítés mellett most érdemes minden közbringa-rendszert – például a GyőrBike-ot – ingyenessé tenni vagy olcsóbban biztosítani a kerékpárokat a járvány terjedésének elkerüléséért”. „A bringázás helyettesítheti az edzőtermek világát. Ez most a legjobb módja annak, hogy mozogni tudjunk családtagjainkkal, barátainkkal. Kérem a tapasztalt bringásokat, hogy segítsék kipróbálni ismerőseiknek a tekerést. Legyen szó mindennapi útvonalak felfedezésétől kezdve technikai tanácsokon át szerelési tippekig” – zárta szavait Tömböly Tamás.

Győrben 80 km önálló kerékpárút áll rendelkezésre. „Az elmúlt 7-8 évben tudatosan fejlesztettük a hálózatot. A Szigethy Attila és a Tihanyi Árpád úton látványos lett a javulás, sokak örömére. Akad még mit tenni, a több évtizede épült győri kerékpárutak közül több állapota azonban rossz” – kezdte Máthé-Tóth Péter. A Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke hozzátette: „jelenleg is javítjuk az útfelületet a Tihanyi Árpád úton – sajnos épp a patika szomszédságában. Mivel gyakran sorokban állnak a gyógyszertár előtt, az útépítők fokozottan figyelve haladnak a munkával. Amint ezt a szakaszt befejezzük, terveink szerint a Tihanyi út Ifjúság körúthoz közeli részét is elkezdjük rendbe tenni”. A Tihanyi út Győr kerékpáros hálózatának egyik „ütőere”. Az észak-dél irányú úton sokan haladnak a városmagba. A másik népszerű győri bringás szakasz, a Szigethy Attila út nyugat-kelet irányú, jól átlátható, széles a felülete, könnyű elérést biztosít az ipari részekkel. „A forgalom drasztikusan csökkent Győrben, az átlagosnál jóval biztonságosabban tekerhetünk. A kevesebb autó miatt a levegő minősége is jobb” – említett még két érvet Máthé-Tóth Péter.

„A vészhelyzettől függetlenül mindenhová kerékpárral járok a Belvárosban, ahol a kelleténél több parkoló autóval találkoztam kedden. A kerékpár mozgatja az izmokat, serkenti a vérkeringést. Fizikailag jó állapotban tart bennünket, így szellemileg jobban teljesítünk a nehéz napokban. Ha lecseng a járvány, bízom benne, hogy sokan maradnak a kerékpár, az élhető közlekedés mellett” – hallottuk Borossay Györgytől, a soproni Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola tanárától.

Képalá1: Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezetének vezetője két népszerű győri kerékpáros vonal, a Szigethy-Tihanyi úti kereszteződésben. Fotó: Nagy Gábor

Borossay György nevéhez fűződik a Vas-Villa Családi Kerékpártúrák szervezése, amely jelentős családi tömegrendezvényévé vált Sopronban. Fotó: Magasi Dávid