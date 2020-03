Arcvédőt terveztek a járvány ellen – napinak

Rendkívül pörgős napokon van túl két győri mérnök. Hétvégén nagy fába vágták a fejszéjüket, elhatározták: plexis arcvédőt készítenek a győri egészségügyi dolgozóknak. Ötletelés, tapasztalatcsere szerte az országban ugyanezen az ügyön dolgozó kollégákkal, tervezés, gyakorlati megvalósítás. Az első darab arcvédők bevetésre készek, Zámbó Zoltán és Szalai Szabolcs saját költségére körülbelül kétszáz védőfelszerelést ad át a Petz-kórháznak még a héten.

Fotó: Győr folder, 03.24., 16:23 (Huszár Gábor)

„Múlt pénteken azért jött létre egy nyílt csoport a Facebookon, hogy védőfelszereléssel segítse az orvosokat, ápolókat. A közösség főleg 3D-nyomtatással foglalkozó cégekből, magánemberekből áll. Rövid időn belül orvosok is csatlakoztak a csoporthoz. Közülük többen vannak, akikkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot” – kezdte Zámbó Zoltán, az Innomotion Kft. munkatársa. A győri fiatalembert ismerhetik korábbról Olvasóink: a Széchenyi hallgatójaként ő volt a pilótája a SZEnergy napelemes kocsijának. A győri egyetemi csapat több nemzetközi versenyen ért el sikereket alternatív hajtású járművével.

„A tervezésért és a gyártásért nem kérünk pénzt, szó nincs üzletszerzésről. Ingyen adjuk az arcvédőt a kórházakban hősiesen helytálló orvosoknak, ápolóknak” – hangsúlyozta Zámbó Zoltán. „Péntek este tettem ki az üzenetet a Facebookra, majd olyan széleskörű összefogás indult, amire legszebb álmomban sem gondoltam. Az üzenőfalam szinte felrobbant szombat délelőttre, a posztot több mint kétezren osztották. Rengetegen ajánlották a segítségüket. Ahogy telt az idő, mind jobban belelendültünk a munkába, s a sok apró segítő építőkocka, egyénként a helyére került. Szalai Szabolcs barátommal, akivel együtt indítottuk a kezdeményezést, az is motivációt jelentett számunkra, hogy több orvostól kaptunk biztató üzenetet. Mindannyian kérték, hogy végezzük gyorsan a munkát, mert elmondásuk szerint óriási szükség van az újabb védőfelszerelésekre” – folytatta a győri mérnök. Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere szintén rögtön támogatásáról biztosította a Széchenyi-egyetem volt hallgatóit.

„Eredetileg saját 3D-s nyomtatásban gondolkoztunk, de azt tapasztaltuk, hogy akkora az igény az arcvédőkre, hogy a terveket hagyományos gyártásra kalibráltuk át. Ekkor két győri és egy budaörsi cég felajánlása (Alexovics Kft., Csabala Plexi Kft., Umundum Kft.) átlendített a holtponton, mi pedig egy éjszaka alatt átterveztük a terméket. Így az arcvédő plexi váza már jóval nagyobb kapacitású víz- és lézervágókon készült. A vízvágásban Kocsis Bence segített sokat” – hallottuk a másik ötletgazdától, Szalai Szabolcstól, az SMFT Engineering Solutions Kft. munkatársától. A győri mérnökök 200 darab arcvédőt hétvégéig eljuttatnak a Petz-kórházba.

„Hogyan tovább?” – kérdeztük. „Minden tervünket nyilvánossá tesszük a világhálón. Azokat is, amelyekkel otthoni 3D-nyomtató segítségével lehet készíteni arcvédőt. Akinek van felszerelése, alapanyaga, csatlakozhat. Mi pedig tárgyalunk a győri cégekkel, hogy a védőfelszerelés gyártása az igények szerint folyamatos maradjon” – zárta Zámbó Zoltán. A plexis arcvédő mellett szól, hogy könnyebb a fertőtlenítése, mint a hagyományos maszkoké. Így többször lehet használni azokat.

Zámbó Zoltán (b) és Szalai Szabolcs (j) győri mérnökök a Kisalföld szerkesztőségében mutatták meg az arcvédőt, amelyet a győri egészségügyi dolgozók védelméért terveztek. Fotó: Huszár Gábor.

Zámbó Zoltán (b) és Szalai Szabolcs (j) a győri Petz-kórház előtt a plexis arcvédővel. A fiatal győri mérnökök a fertőzésveszélynek leginkább kitett kórházi dolgozókon segítenek munkájukkal. Fotó: Huszár Gábor.