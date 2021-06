A szépkorúak számára szervezett aktív közlekedésbiztonsági programot Győri Rendőrkapitányság – fotók

Vidáman csilingeltek a biciklicsengők a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Szövetség utcai épületének udvarán. Tizenöt szép korú kerékpáros kerékpáros gyűlt össze, hogy részt vegyenek a rendőrség Pannonhalmi kerékpáros túrával egybekötött programján.

Jókedvűen csilingeltek a biciklicsengők a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Szövetség utcai épületének udvarán. Tizenöt kerékpáros gyűlt össze, hogy részt vegyenek a rendőrség pannonhalmi túrával egybekötött programján. Láthatósági mellények, lámpák és prizmák ellenőrzésével kezdődött a nap. Az idősebb korosztálynak szervezett biciklitúra elsődleges célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a tudatos kerékpáros-közlekedésre

Tizenhárom hölgy és egy úr érkezett a rendőrség új programjára, aminek keretében a résztvevők oda-vissza elkerekeztek Pannonhalmára. A rendőrség kampányában egy kevésbé gyakran megszólított korosztályt céloztak meg.

– Számtalan, KRESZ-szel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos program van gyermekek és fiatalok számára, amik természetesen mind szükségesek is, hiszen ők azok, akik általában gyorsabban mennek és több kockázatot vállalnak. Ugyanakkor úgy gondoltuk, hogy az idősödő korosztály megszólítása legalább olyan fontos – mondta el a program szervezője, Majorné Bajnok Eszter rendőr százados, aki egyben a Győri

Rendőrkapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottságának titkára is.

Szabóné és Szalayné együtt érkeztek a programra, mint elmesélték, már számtalan kerékpárostúrát teljesítettek együtt.

– Szinte mindennap kerékpározunk, de heti 3–4 alkalommal biztosan. A környező falvakat, mint Écs, Dunaszeg, Sokorópátka, már mind felkerestük kerékpárral. Emellett a Velencei- és a Tisza-tavat, valamint a Balatont is körbetekertük már. Nagyon örülünk neki, hogy itt, Győrben és a környéken is nagyon jól kiépített, biztonságos kerékpárutak vannak. Az is pozitív változás, hogy egyre több autós részéről tapasztaljuk, hogy odafigyel a biciklisekre, intenek és átengednek minket – mondta el Szabó Lászlóné Zita.

Bajnok Józsefné lánya invitálására csatlakozott és a Csanaki Tekergők nevű kerékpáros-egyesületben is elmondta a tagok- nak a pannonhalmi túra lehetőségét.

– Az első felvetésre rengetegen jelezték, hogy szeretnének csatlakozni. Kisebb csapatokban már többször körbekerékpároztuk a Balatont. De rövidebb biciklis- és gyalogostúrákat is szinte minden hétvégén szervezünk, például a nyúli dombokhoz vagy a gyirmóti halásztóhoz.

A program menetrendje szerint a résztvevők kerékpárját ellenőrizték a szervezők, és ha valakinek hiányzott egy lámpája vagy prizmája, arra felhívták a figyelmet. Ezt követően rövid biciklisteszt és előadás következett, de előtte még jutott idő néhány fotóra is az udvaron parkoló rendőr- autóval. A közel 50 kilométeres túrát a résztvevők mindenki számára kényelmes, könnyed tempóban tették meg, a Pannonhalmi Rendőrőrsön pedig még egy kis harapnivalóval is készültek a bringások fogadására.

A túra végén megkérdeztünk néhány résztvevőt az élményeikről. Berzsényi Annának testnevelő tanárként élete a sport, így nagyon örült, hogy részt vehetett a programon, mivel ezen az útvonalon még nem kerékpározott. Székely Imrének is nagyon tetszett az útvonal, ami reményei szerint hamarosan a szakrális helyeket összesítő túraútvonalnak, a SacraVelónak is a részét képezheti majd. Major Károlyné pedig elmondta, hogy számára nagyon hasznos volt a különböző szabályok felelevenítése, mivel sokat biciklizik a városban, de ehhez hasonló hosszabb túrán még nem volt. A résztvevők kiemelték, igazán hálásak, hogy az ő korosztályukra is gondolt a rendőrség.

– A mostani eseményt egy próbának szánjuk. De szeretnénk több ilyet szervezni, hiszen a szabályoknak megfelelő közlekedés népszerűsítése mellett a kerékpározás jótékony hatásaira is szeretnénk felhívni a figyelmet, ráadásul ez egy kitűnő és egészséges közösségi program is egyben az idősebbek számára – emelte ki Majorné Bajnok Eszter rendőr százados, aki azt is hozzátette, hogy a nyár végére terveznek egy szélesebb körben meghirdetett túrát szintén Pannonhalmára, emellett pedig rövidebb útvonalakat is terveznek a kevésbé gyakorlott kerékpárosoknak a Szigetközbe.