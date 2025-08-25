augusztus 25., hétfő

Textilkönyv már van, emlékhely lesz

1 órája

Élen járt az iparág hagyományainak ápolásában Némethné Hajba Terézia

Címkék#iparág#textilipari#Némethné Hajba Terézia#hagyomány

Győr a textilipar fellegvára volt, a munkanapi három műszakváltás emberáradata élményszámba ment. Sok ezer győri és városkörnyéki család megélhetése függött a textilipartól: írásunk aktualitása abból adódik, hogy ma is nagyon sok nyugdíjas őrzi emlékezetében az egykor prosperáló iparágat, akik bizony nem nagyon értik, miként tűnhetett el.

Kisalföld.hu

A kérdés foglalkoztatja azokat az önkéntes társadalmi munkásokat is, akik nem hagyják veszni a textilesmúlt emlékeit, élükön Némethné Hajba Teréziával, aki huszonnégy évig tanított a Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskolában, 2003-as megszűnésekor már kilenc éve volt az igazgatója…

Némethné Hajba Terézia aki huszonnégy évig tanított a Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskolában.
A textilipar története

– Mi volt a közvetlen oka, hogy elkezdték a biztos sikerrel azért nem kecsegtető szervezést? 

– A textilgyárak közös hagyományai, amelyekkel úton-útfélen találkoztam: a mindegyikre jellemző családias légkör, az élénk kulturális és sportélet, a csónakházak rendezvényei, a kirándulások – réved a múltba a 78 éves textilipari tanárnő. – És mind­egyik számára a Rejtő képezte a szakmai utánpótlást, hetven éves fennállása alatt összesen hétezer-hétszáztizenöt végzős diákot. A megemlékezés elindítása onnan datálódik, hogy a hetvenedik évfordulón a tervezett ünnep helyett a bezárásáról kaptunk értesítést. A tárgyi eszközök utódlásába nem volt beleszólásunk, a végzett osztályok tablóinak elhelyezéséről a kiemelt jogutódnak kellett gondoskodnia. Jobb híján a likócsi hajléktalanszálló egyik helyiségében kezdett romlani az állapotuk. Egyik volt diákunk, dr. Kovács Miklós erről értesülve hatvanhárom darabot hazaszállított. Ez az esemény indította el az- után a további események láncolatát, a mai eredményekig már közös szervezési munkával jutottunk el. 

– Milyen lépések következtek a kezdeti időszakban? 

– A tablóknak csaknem a felét sikerült megmenteni, egy részét sajnos le kellett selejtezni, tizenhét viszont ma is a jogutód Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum folyosóin kifüggesztve található. A következő lényeges lépcsőfok 2023-ra tehető, ekkor mintegy kilencvenedik tanévnyitóként sikeres, színvonalas ünnepet rendeztünk a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban, kiadtuk az iskola emlékkönyvét egy meglehetősen részletes történeti bemutatóval. A volt rejtősök, dr. Kovács Miklós mellett Lénártné Seruga Julianna, Prátser András, Dittrich Panka időt, fáradságot nem kímélve járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Ezt követően már nem volt visszaút, az addig történtek szükségessé tették a város textilipari történetének kutatását, feldolgozását. 

– Ekkor határoztak a textilkönyv megalkotásáról? 

– Még nem, a fő célt egy textiles múzeum kialakításában láttuk, de be kellett látnunk, hogy annak – miként más ágazatnak – pillanatnyilag nincsenek meg a feltételei, hiába tartották dicséretes elképzelésnek a felkeresett intézmények. Egyébként a múzeumban korábbi textilgyári emlékekből már nagyon sok tárgybeli emlék van felhalmozva, amelyek restaurálásra várnak, rendezésük idő és lehetőség kérdése. Viszont a volt textiles vállalatok megtalált képviselőit sikerült egy asztalhoz ültetnünk, és ekkor született elhatározás a Győr textiles történetét megörökítő kiadványról. Mindebben segítségünkre volt egy iparkamarai vezetőnek, Molnár Albertnek a közreműködése, így kerülhetett sor idén februárban széles körű összefogással arra a textiles­ünnepre, amelyet támogatott a város polgármesteri hivatala is. Ünnepi konferencia, kéthetes kiállítás szerepelt a programban, valamint a Győr textilipara napjainkig című könyv megjelenése. A színes, képekkel gazdagon illusztrált könyvben gyáranként más-más szerző mutatta be az egykori munkahelyet. 

– Hogyan folytatódhat a textilipar múltjának feltárása? 

– Lebó Ferenc szobrászművész alkotásában elkészült egy emlékmű, az iparágra jellemző fonás, szövés, kötés és oktatás jellemzőkkel. Kaptunk ígéretet a várostól egy textilipari emlékhely létrehozására, valahol a volt Rejtő-iskola környékén, de ez anyagiak híján egyelőre függőben van. Mindenesetre nem ülünk a babérjainkon, tervezzük elkezdeni adományok gyűjtését, és ez talán ösztönzően hat azokra is, akiknek módjában áll a támogatás. Nem adjuk fel, tekintettel a koromra én egyet hátraléptem, a fő szervezési munkákat már munkatárs utódom, a volt lenszövős Bors Anikó végzi. 

Némethné Hajba Terézia szívén viseli az egykor virágzó győri textilipar emlékezetének megőrzését.

 

