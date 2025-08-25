augusztus 25., hétfő

2 órája

Idén is megszervezték a hagyományos bakonyi Cuha-­túrát

Címkék#Mozgással-tudással az aktív időskorért#időskorért program#egészség#túra

Az Életet az Éveknek vármegyei klubtanács a Mozgással-tudással az aktív időskorért program keretében idén is megszervezte a hagyományos bakonyi Cuha-­túráját. A helyi kezdeményezés most is az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával valósult meg, még július hónapban.

A programot idén úgy hirdették meg, hogy a klubtagok a náluk nyaraló unokákkal vegyenek részt azon, erősítendő a családi jelleget. Nagy élmény volt a gyermekeknek, akik a csaknem hat kilométeres úton legalább nyolcat teljesítettek, mivel a dombokra felkapaszkodtak, a vízfolyás mellett szaladgáltak, sőt, kis gumicsizmás lábukkal a víz mélységét vizsgálták. 

Az Életet az Éveknek vármegyei klubtanács a Mozgással-tudással az aktív időskorért program keretében idén is megszervezte a hagyományos bakonyi Cuha-­túráját.

Gondos klubtagsági és nagyszülői támogatással mind a félszáz gyalogló sikerrel teljesítette a túrát, amelynek végén frissítő kávé, üdítő és fagylalt is várta a Vinye állomásra érkezőket, ott pedig a létszám még tovább emelkedett. A gyaloglás utáni pihenő alkalmat adott a résztvevőknek az aktív időskori élet tapasztalatainak, az unokázás örömeinek megbeszélésére, miközben a gyerekek birtokba vették a presszónál lévő játszóteret. Többen vállalkoztak arra, hogy a vonat indulásáig még egy kisebb sétát tegyenek a Bakony szépséges táján. Néhány nappal később a tagok hasonló létszámban még egy túrát teljesítettek, mégpedig Gyarmaton, ahol a település melletti erdőben található Öreg Tölgy volt az úti cél. 

A következő fontos program augusztus 25-én, hétfőn 9 órakor lesz Fertőszentmiklóson a szabadidőközpontban. Az idősebbeknek ajánlott étkezési tanácsokat hallgathatnak meg az "Az vagy, amit megeszel" című előadás, bemutató keretében. A cél, hogy a megszokott, de több esetben egészségre ártalmas ételek kiváltásához új főzési technikákat mutassanak be, táplálkozási szakértő közreműködésével, aki egyben kóstolót is tart a résztvevőknek az ajánlott étkekből. A rendezvényre ez alkalommal elsősorban a klubtanácshoz tartozó ötven klub vezetőit várják, hogy az ismeretek a közvetítésükkel minél több klubban segítsék elő a klubtagok egészséges étkezését. A találkozón a második félév ugyancsak mozgalmasra tervezett eseményeiről, előkészületeiről is szót váltanak a klubvezetők. 

A hagyományos bakonyi túra idén is sokakat megmozgatott.

 

 

