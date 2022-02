Gyirmót FC Győr II– BVSC-Zugló

Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 11.00. V.: Kovács G.

„Most még nehezebb találkozó vár ránk, mint a múlt héten, egy jobb focit játszó csapat ellen kell pályára lépnünk, ráadásul sok a beteg és a sérült a keretünkben. A mérkőzésen azt szeretném majd látni a csapattól, amit a héten gyakoroltunk” – szögezte le Polyák Gábor a gyirmótiak edzője.

ETO Akadémia– Tarr Andráshida

Győr, ETO Park, vasárnap, 11.00. V.: Jakab.

„Bízunk benne, hogy az első tavaszi fordulóban aratott győzelem lökést ad a fiataloknak a folytatásra – kezdte Király József. – Természetesen nem foglalkozunk ellenfelünk tabellán elfoglalt helyével, hiszen az ősszel már megtréfált minket, emellett győzelemmel kezdte a tavaszi szezont. Szeretnénk egy jó mérkőzést játszani, ami reményeink szerint jó eredménnyel is párosul.”

Credobus Mosonmagyaróvár–Nagykanizsa

Mosonmagyaróvár, vasárnap, 14.00. V.: Gáspár.

„Ősszel kikaptunk Nagykanizsán, most szeretnénk emiatt is visszavágni. Fizikálisan is erős csapat az ellenfelünk, nem valós a tabellán elfoglalt jelenlegi helyezése, többet tud ennél. Ezzel együtt otthon, úgy futballozva, mint eddig, le kell győznünk a Nagykanizsát” – emelte ki Varga László, a Lajta-partiak edzője.

SC Sopron–Balatonfüred

Sopron, Városi Stadion, vasárnap, 15.00. V.: Iványi.

„Fontos lenne begyűjteni a három pontot, hogy el tudjunk lépni a közvetlen rivális Balatonfüredtől, igazi hatpontos meccs lesz ez a javából. Nem muszáj szépen nyerni, de a legfontossab, hogy mi győzzünk. Taktikus meccs lesz, az nyer, akinek helyén lesz a szíve és esze is” – fogalmazott Bücs Zsolt, a soproniak szakvezetője.

A további program. Vasárnap: Puskás Akadémia II–Veszprém, ZTE II–Érd, 11.00. Gárdony–Fehérvár II, Kelen SC–Kaposvár, Pápai Perutz–Tatabánya, 14.00. Bicske–Komárom, 16.00.