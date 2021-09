Védőoltások: nemzetközileg kiemelkedő szinten állunk

A magyar gyerekek 13 éves korukig összesen 35 különböző kórokozó ellen kapnak védőoltást hét eltérő típusú oltóanyaggal, ezzel nemzetközileg kiemelkedő szinten állunk e tekintetben. A koronavírus elleni vakcina 12 éves kortól adható, épp ebben az időszakban, hatodik és hetedik osztályban a gyerekek több kötelező oltást is kapnak.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány 2007-es adóterrorját másolná Karácsony?

Hatodik osztályban mindjárt a tanév elején emlékeztető, hetedikben pedig alapoltásokat kapnak a diákok – mondta érdeklődésünkre dr. Jelenik Zsuzsanna, védőoltás-specialista, a Budai Egészségközpont infektológusa, aki részletezte: 11 évesen a 15 hónapos korban megkapott kanyaró, rubeola és mumpsz elleni MMR, valamint a hatévesen megkapott, diftéria, tetanusz és szamárköhögés elleni DiPerTe vakcinák emlékeztető oltását kapják meg a gyerekek. Rá egy évre, 12 évesen a szexuális úton, illetve vérrel átvihető hepatitis B elleni vakcina a kötelező, míg a HPV-oltás kötelezően ajánlott, ma már nemcsak a lányoknak, hanem a fiúknak is. Ez utóbbi két oltást most a koronavírus negyedik hulláma miatt egyszerre – az egyik, illetve a másik felkarba – is megkaphatják a gyerekek.

Dr. Jelenik Zsuzsanna rámutatott, immunológiai szempontból nincs jelentősége, ha két különböző védőoltást egy időben adnak be, így a kötelező vakcinák hatásosságát nem befolyásolja a koronavírus elleni oltás a 12 évesek esetében sem. Ugyanakkor a jelenleg érvényes hazai előírás szerint a Covid elleni és más oltások között kétheti várakozás szükséges. A főorvos megjegyezte, az Amerikai Egyesült Államokban például nincs ilyen szabály, ott bármilyen vakcinát egy ültő helyében megkaphat az ember, míg a briteknél hét nap különbséggel lehet újra oltani. Nálunk azért várnak legalább két hetet a vakcinák között, hogy pontosan meg tudják különböztetni az egyes oltások utáni esetleges reakciókat.

Nem egy életre szól

Az infektológus a 11 évesek emlékeztető oltása kapcsán beszélt arról is, idő volt, amíg a kanyaró, a mumpsz és a rubeola, vagy épp a diftéria, a tetanusz és a szamárköhögés kórokozói elleni oltóanyagot egy – egy vakcinába tudták „sűríteni”. Ezeknek a betegségeknek amúgy semmi közük egymáshoz, de ezzel az eljárással nem hat, hanem csak két alkalommal kell oltani a tanulókat hatodik osztályban. Egyébként öt-hat év, mire minden vizsgálat után piacra kerül egy ilyen vakcina, és természetesen azt is ellenőrzik, hogy a komponensek ne csökkentsék egymás hatását. Ötven évvel ezelőtt még csak a kanyaró ellen volt oltóanyag, idővel viszont felismerték, hogy a rózsahimlő (rubeola) a várandós nők újszülöttjeinél okoz fejlődési rendellenességet, a mumpsz vírus pedig a férfiaknál a nemzőképességet rontja, ezért mindkét betegség elleni vakcina a kötelező oltások közé került.

A doktornő kiemelte, az MMR (kanyaró-rubeola-mumpsz) oltás élő gyengített vírusokat tartalmaz, 15 hónapos korban adják be először, aztán a 11 éveseknek, a felnőttkorba lépés előtt. Valószínűleg egy egész életre így sem védenek – hangsúloyzta. Emiatt azokat a felnőtteket, akik munkájukból adódóan találkozhatnak a betegséggel, tehát leginkább az egészségügyi dolgozókat, szűrik, és ha már nincs védettségük, emlékeztető kanyaróoltást kapnak. A kanyaró idős korban súlyos betegséget okozhat, míg a rubeola és a mumpsz hatása, jellegéből adódóan, 50-60 éves korban már nem annyira jelentős.

Tetanusz ellen is érdemes tízévente újraoltatni magunkat, legalább egyszer úgy, hogy a szamárköhögés elleni komponens is benne legyen.

Folyamatosan bővült az oltási sor

Dr. Jelenik Zsuzsanna elmondta azt is, az elmúlt 22 évben négy, az oltási rendet jelentősebben érintő változás volt: 1999-ben három új vakcinát vezettek be a kötelező gyermekkori oltások közé, agyhártyagyulladás (H. influenzae b/HIB)-, hepatitis B elleni, valamint az MMR emlékeztető oltásokat.

2009-ben jött be a csecsemőknek szóló, tüdőgyulladás elleni konjugált oltás, valamint ekkor változott a DiPerTe hatóanyaga, onnantól a szamárköhögésnek már csak meghatározott antigénjei vannak az oltóanyagban. 2014-től az új tüdőgyulladás elleni vakcina már 13 különböző típusú kórokozó ellen nyújt védettséget. Ekkortól kötelezően felajánlott a 13 éves lányoknak a HPV-oltás. Az utolsó nagy ugrás pedig 2020 volt, akkortól építették be a bárányhimlő elleni védelmet az oltási naptárba és ekkortól ajánlott a HPV elleni oltás a fiúknak is.

A főorvos szerint egyébként Magyarország nemzetközileg nagyon magas szinten áll a védőoltások tekintetében, mindössze két olyan vakcina van, ami nincs bent a magyar oltási naptárban. A gyerekek 13 éves korukig 35 különböző kórokozó ellen kapnak védőoltást hét eltérő típusú oltóanyaggal. Ha ez nem lenne, akkor néhány év alatt akár újra visszatérhetnének az olyan betegségek, mint a Móra Ferenc Szépen szóló muzsikájából is ismert torokgyík, azaz a diftéria vagy a kanyaró.