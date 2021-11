Tíz szuper tipp, hogy télen se unatkozz!

Ahogy beljebb és beljebb lépkedünk az „ember” végű hónapokban, egyre inkább szürkülnek be hétköznapjaink. Mire a munka után délután hazaérünk, már jóformán sötét van, hétvégén pedig sokszor csak esik. Ilyenkor a kedvünknek is jót tesz, ha nem csak ülünk és tévézünk a négy fal között, hanem érdekes és értelmes dolgokkal foglaljuk el magunkat, vagy akár az önkifejezés új útjait is felfedezzük.

Mindenképpen jó, ha az embernek van egy hobbija, nem csak télen, hanem az év minden hónapjában – véli S. Tóth Márta, NLP Coach, aki hozzátette, ennek olyan tevékenységnek kell lennie, ami örömforrásként szolgál, azaz olyan szabad időtöltést jelent, amin nincs presszió. Rámutatott, nem az az egészséges hobbi, ami teljesítménycentrikus, hanem az, amit szabadon teszünk, amiben ki tudunk kapcsolni, és ami stresszmentes. Ha valaki időre fut, és igyekszik egyre gyorsabban és gyorsabban teljesíteni a távot, az a maximalizmusát erősíti, ami stresszt vált ki, míg az, aki csak fut a természetben, és belefeledkezik a környezetébe, felszabadul testileg és lelkileg egyaránt, azaz egyfajta tudatos jelenlétben fut. Kiemelte, télen, a szürke, hideg hónapokban csökken az örömforrásunk, amit pótolni kell, ezért mindenképpen érdemes valamilyen hobbit találni, ami másfajta kiteljesedése a léleknek, a kreativitásnak. Érdemes énekelni, írni, szavalni, társas táncot tanulni – utóbbi azért is jó, mert kivisz a komfortzónánkból, és új kapcsolódások jönnek létre közben – jegyezte meg. S. Tóth Márta szerint minden hobbi által fejlődünk, de a társas hobbikban több a lehetőség. Egy biztos, minden olyan tevékenységet érdemes elkezdeni, amire gyerekkorunk óta vágytunk, de eddig nem tettük meg. Persze ezt a bizonyos belefeledkezős „flow" érzést nem mindenkinek egyszerű megtalálni, pláne akkor, ha a hidegebb, sötétebb évszakok beköszöntével, beszorulunk a négy fal közé. Ehhez igyekszünk most segítséget nyújtani nemcsak nőknek és gyerekeknek, hanem férfiaknak is. Olvass! Biztosan neked is van egy – legalább képzeletbeli – listád azokról a könyvekről, amelyeket egyszer majd szeretnél elolvasni. Talán először nehezen megy a napi gondokat kikapcsolni, de ha sikerült, érdemes napi egy órát képzeletben egy másik világban tölteni. Társasjátékozz! Ma már számtalan, szebbnél szebb kidolgozású, és igazán fantáziadús témájú társasjáték kapható, amelyekkel ha nem is játszik mindennap az ember, de heti egy délutánt érdemes kijelölni arra, hogy a család összeüljön, és így kapcsoljon ki. Kártyázz! Régen a kártyajátékok a társadalmi érintkezés egy formáját jelentették. Érdemes feleleveníteni apáink, nagyapáink kártyajátékait, hiszen azok fejlesztik a gondolkodásunkat, a kombinációs képességünket és a figyelmünket. Készíts ajándékot! Nincs értékesebb annál, mint amikor az ember saját maga készít ajándékot valakinek. Az adventi időszakban kiválóan segíti a ráhangolódást az egyedi karácsonyi ajándékok varrása, ragasztása, barkácsolása, legyen az egy fotókönyv, egy naptár, egy kesztyű vagy apró kis gyöngyékszerek. Barkácsolj! Javítsd meg az elromlott, de elhanyagolt tárgyakat, fúrd fel a polcokat, amiket a párod már régóta kér, és ha ezután is szívesen fogsz szerszámot, akkor készíts fából például bortartót, vagy akár egy madáretetőt. Süss, főzz! Nemcsak azért, mert egyre nagyobb divat a gasztronómia, hanem azért is, mert a főzés és a sütés is kikapcsol, érdemes ezzel is többet foglalkozni. Számtalan videót találunk ma már az interneten, amelyek megmutatják egy-egy étel vagy sütemény elkészítésének trükkjeit. Makettezz! Apák és fiúk igazi közös szenvedélye tud lenni a makettezés, amely aprólékossága miatt órákra le tudja kötni a család férfi tagjait. Hajók, repülők, autók, vasutak finoman kidolgozva és összerakva valóságos díszei lehetnek a szobának. Jógázz! Amikor már sportolni sincs kimozdulni kedvünk, akkor a legegyszerűbb, ha a nappali közepéről elhúzzuk a dohányzóasztalt, elindítunk egyet a rengeteg videó közül, és jógázni kezdünk. Már egy tízperces gyakorlatsor átmozgatja és felfrissíti az embert. Építsd fel magad a közösségi médiában! Kicsit munka, kicsit szórakozás, kicsit tanulás. Ma már minden vállalkozónak szüksége van rá, hogy saját oldala legyen a közösségi médiában. Ám ennek felépítésére, frissítésére a napi rohanásban nincs idő. Ha viszont a hideg téli estéken beletanulunk, már később is könnyebben megy majd. Fejts keresztrejtvényt! És végül a jolly joker, a különböző keresztrejtvények, amelyek igazi szenvedéllyé válhatnak azoknál, akiknek van erre affinitása. Egy biztos, a rejtvény képes arra, hogy függővé tegye az embert.