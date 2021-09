Szja-visszatérítés: Több százezer forintot kaphatnak vissza a családok

Amit nyáron még csak célként fogalmazott meg a miniszterelnök, az őszre tény lett: a gyermeket nevelő szülők jövő év február 15-ig visszakapják az általuk idén befizetett személyi jövedelemadót. A visszatérítés összegét persze befolyásolja néhány tényező, és vannak olyan egyedülálló vagy nagycsaládos anyukák is, akiknek amúgy is szja mentessége van, ezekről is megkérdeztük az adószakértőt.

Összesen mintegy 1,9 millió szülő kaphatja vissza az idén befizetett személyi jövedelemadót jövő év február 15-ig – jelentette be Orbán Viktor a parlament őszi ülésszakának kezdetén. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az adó-visszatérítés nemcsak az alkalmazotti státuszban lévőket érinti, hanem a gyermeket nevelő kisvállalkozókat is, így összességében arra lehet számítani, hogy mintegy 600 milliárd forintot térít majd vissza az adóhivatal. Kulcsszerepben a családi adókedvezmény Egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy az szja mely részét fogják visszatéríteni, de Varga Mihály pénzügyminiszter legutóbbi nyilatkozata szerint nem kizárólag a munkabérre rakódó személyi jövedelemadót lehet majd visszakapni, hanem a vállalkozók, ingatlan bérbeadók, mezőgazdasági őstermelők is jogosultak lehetnek – mondta érdeklődésünkre Czoboly Gergely, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda adószakértője. Hozzátette, a kormány 800 ezer forintban maximálta a visszafizetések felső határát, míg az alsó határ a nulla, hiszen vannak olyan szülők, akik a családi adókedvezmények miatt lényegében nem fizetnek szja-t, azaz nincs is mit visszakapniuk. A szakértő rámutatott, azok, akik már igényeltek családi adókedvezményt, csak a maradék személyi jövedelemadó összegéig jogosultak a családi adó-visszatérítésre. Kiemelte, az, hogy valakinek végül mennyi pénzt utal vissza a NAV, attól függ, hogy hány gyereket nevel, mekkora a jövedelme, illetve hogy a párja és közte milyen módon oszlik meg a családi kedvezmény mértéke. Utóbbinak valószínűleg annak eldöntésében is nagy szerepe lesz, hogy az elvált szülők közül ki kapja a mostani visszatérítést. Azt ugyanis az adóhatóság nem tudja ellenőrizni, hogy ki neveli a gyermeket, így vélhetően a családi kedvezmény igénybe vevője lesz majd jogosult rá – jegyezte meg. A nagycsaládosoknak adómentessége van Az azonban már tisztázott, hogy ki számít gyermeket nevelő szülőnek. Az, aki 18 év alatti gyermeke miatt családi pótlékra jogosult. Tehát azok, akiknek ennél idősebb, eltartott, praktikusan egyetemista gyermekük van, kiesnek ebből a körből – hangsúlyozta. Czoboly Gergely kitért arra is, hogy a négy- vagy annál több gyermekes anyukáknak amúgy is szja mentessége van, tehát ők nem érintettek ebben a körben, hiszen esetükben nincs visszatéríthető adó, viszont ennél kevesebb gyermek, és elég magas jövedelem esetén akár 800 ezer forint is lehet a visszatérítés mértéke. Minden helyzet más Az adószakértő konkrét példákkal is érzékeltette a lehetőségeket: egy két gyermeket egyedülő nevelő, bruttó 400 ezer forintos jövedelemmel rendelkező szülő például – mivel esetében elég magas a családi adókedvezmény – összesen 240 ezer forintra számíthat. Ugyanakkor, ha a két szülő együtt neveli a két gyermeket, és megoszlik köztük a kedvezmény, akkor a visszatérített adó mértéke fejenként 480 – 480 ezer forint is lehet. Szintén két gyermek esetén, egy egyedülálló szülő bruttó 250 ezer forintos havi fizetésnél olyan mértékű családi adókedvezményben részesül, hogy mentesül az szja-fizetés alól, azaz ennek híján most nem kap vissza semmit. Ha viszont ketten nevelik a két gyermeket, akkor 250-250 ezer forintos bruttó havi bér esetében 210-210 ezer forintot kapnak vissza fejenként jövő februárban. A kormányfő bejelentése alapján az egyéni vállalkozók, így a katás szülők sem maradnak ki a körből, ők az átalányadó egynegyedét kapják vissza. Ez havi 50 ezer forintos kata esetén 150 ezer, az emelt összegű, 75 ezer forintos kata esetén 225 ezer, míg a másodállású, 25 ezer forintos katánál 75 ezer forint visszatérítést jelent. Az adószakértő szerint ennél izgalmasabb az ekhósok helyzete, hiszen ők feltételezhetően a befizetett szja-részt kapják majd vissza. Ez az adóalap 9,5 százaléka, szemben a munkabérek utáni 15 százalékkal, ezért Czoboly Gergely szerint elképzelhető, hogy esetükben a visszatérítés 800 ezer forintos felső határát 500 ezer forint körüli összegre módosítják majd.